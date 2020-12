Un milieu de terrain défensif de qualité est difficile à trouver, c’est pourquoi Declan Rice de West Ham United attire beaucoup d’attention.

Rice, 21 ans, a été lié à Chelsea et à Manchester United ces derniers mois en raison de ses excellentes performances pour les Hammers et de sa capacité à jouer au milieu de terrain ou à l’arrière central.

Chelsea, qui le rencontrera en Premier League lundi soir, a dépensé plus de 220 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été, bien que leur intérêt pour Rice demeure. Des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN que Frank Lampard espère reconvertir le milieu de terrain en défenseur central et « reconnaît maintenant la nécessité de se renforcer dans ce domaine ».

Mais l’international anglais aura de nombreux prétendants à l’ouverture du mercato. Voici notre rapport de dépistage, révélant ce que vous pouvez vous attendre à voir d’un joueur évalué à environ 80 millions de livres sterling.

D’où vient-il?

Ironiquement, étant donné toutes les spéculations récentes sur un déménagement à Stamford Bridge, le premier club de Rice était en fait Chelsea. Il a rejoint leur académie à l’âge de sept ans, mais a été libéré à 14 ans, après quoi il a voyagé à travers la capitale pour se faire un nom à West Ham.

Maintenant, les Blues adoreraient ramener le milieu de terrain défensif dans l’ouest de Londres et diriger une liste croissante de prétendants des meilleurs clubs européens, bien qu’une évaluation d’environ 80 millions de livres sterling signifie qu’aucun mouvement n’est acquis – d’autant plus que son contrat dure jusqu’en 2024. avec l’option d’une autre année. À l’âge tendre de 21 ans, Rice a repris le brassard de capitaine aux Hammers lorsque Mark Noble est sur le banc, ce qui montre à quel point il est noté au club.

Alors que Chelsea et Manchester United pourraient s’affronter pour les services de son club à l’avenir, Rice a également fait l’objet d’un bras de fer international. Qualifiés pour jouer pour la République d’Irlande par l’intermédiaire de ses grands-parents, ils l’ont d’abord approché, d’abord au niveau U16, puis lui ont remis trois sélections seniors en matches amicaux à partir de 2018. Mais, n’ayant pas eu de «n ° 6» d’une telle qualité depuis des années , L’Angleterre a réalisé son potentiel et l’a convaincu de changer d’allégeance. Il a fait ses débuts complets en mars 2019 contre la République tchèque et devrait faire partie de l’équipe de l’Euro 2020 cet été.

Position

Ayant principalement joué en tant qu’arrière central au niveau des jeunes, les premières apparitions de Rice pour la première équipe de West Ham l’ont vu quitter le banc en tant que milieu de terrain défensif. Le manager de l’époque, Slaven Bilic, a vu le potentiel de l’adolescent et a compris que son utilisation au milieu de terrain serait le moyen le plus judicieux de l’accélérer dans la première équipe, car les arrières centraux sont rarement remplacés pour des raisons tactiques.

Ses débuts complets ont eu lieu en août 2017 et, après avoir alterné entre les deux postes au cours de la saison 2017-18, Rice a finalement fait sien le rôle de milieu de terrain au début de la campagne suivante et n’a jamais regardé en arrière. Il a été présélectionné pour le prix PFA du jeune joueur de l’année en 2019, n’a pratiquement pas manqué un match depuis et est maintenant un joueur régulier en tant que milieu de terrain défensif pour le club et le pays.

Declan Rice a tous les attributs pour être une superstar à son poste. Getty

Forces

Le style de Rice est vraiment «ce que vous voyez est ce que vous obtenez». Avant toute chose, c’est un milieu de terrain stabilisateur qui apporte un équilibre au cœur de l’équipe et, bien qu’il n’ait encore que 21 ans, il semble savoir quand une contre-attaque pourrait se profiler et où se trouvent les dangers potentiels d’une attaque adverse. En effet, il est excellent pour trouver les bons espaces et se positionner en conséquence, tandis que sa capacité à lire le jeu est très impressionnante pour un si jeune.

Étant un joueur si discipliné sur le plan tactique, il n’est évidemment ni tape-à-l’œil ni extravagant, mais exceptionnellement efficace. Une fois en position, il préfère de loin donner le ballon à un joueur plus créatif ou simplement garder le ballon avec une passe arrière ou latérale. Bien qu’il puisse être considéré comme un joueur un peu « sans aventure », les managers aiment sa constance et savent même à son minimum qu’il sera au moins un joueur de 6/10.

Les fans peuvent manquer beaucoup de ce qu’il fait sous le radar, mais son jeu est soutenu par des chiffres assez impressionnants. La saison dernière, il faisait partie des meilleurs milieux de terrain gagnants de balle de la Premier League – soit en gagnant directement des défis, soit en ramassant des balles lâches – terminant quatrième sur la liste des tacles avec 116. Ses 21 récupérations de balles dans la moitié de terrain adverse jusqu’à présent ce la saison est particulièrement impressionnante.

En plus d’être dominant dans les airs, il a un avantage agressif – bien qu’il concède relativement peu de fautes, seulement 11 cette saison – et réfléchit rarement à deux fois avant de se lancer dans un défi, même celui qu’il n’est peut-être pas favori pour gagner. De plus, Rice est l’un des joueurs les plus cohérents de la Premier League; il ne rate presque jamais un match et n’est presque jamais remplacé.

Faiblesses

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Rice ne doit pas être confondu avec un meneur de jeu de milieu de terrain profond et son manque de passes avant, de passes décisives ou de contributions clés dans le dernier tiers ne doit pas être compté comme des faiblesses ou retenu contre lui. En fait, pour ce qu’il est – un vainqueur de balle discipliné, stabilisateur, conscient de sa position – Rice possède certainement les qualités nécessaires pour devenir l’un des meilleurs d’Europe à sa place. Et il n’en est pas loin pour le moment.

Comme avec la plupart des milieux de terrain défensifs de sa taille, il n’est pas parmi les plus rapides à se déplacer sur le terrain, bien qu’il couvre beaucoup de terrain et que son endurance le rend souvent encore plus visible lorsque le match s’ouvre à la fin de la seconde période.

Où il s’intègre

Tactiquement, Rice est mieux adapté pour jouer aux côtés d’un milieu de terrain central plus créatif et joueur de balle – bien que ce ne soit pas nécessairement le cas à West Ham, où la créativité vient généralement de larges zones ou de « demi-positions » plus haut sur le terrain.

Il prospère en tant que deuxième milieu de terrain « assis » en profondeur qui peut laisser les aspects offensifs à quelqu’un de mieux placé pour repérer les écarts pour une passe entre les lignes et dicter le rythme du match.

Chez les prétendants à long terme Chelsea, où il ferait équipe avec le meilleur ami Mason Mount, il effectuerait des tâches similaires à N’Golo Kante, fournissant à Jorginho ou Mateo Kovacic un soutien défensif en protégeant les défenseurs centraux, dans un esprit similaire à la façon dont Pierre-Emile Hojbjerg le fait à Tottenham. Bien que Rice soit plus statique que Kante, il a plus une présence aérienne et a tendance à être légèrement plus fiable en possession.

Depuis que Claude Makelele s’est approprié le rôle de milieu de terrain défensif au début du siècle pour le Real Madrid et Chelsea, les clubs se sont effondrés pour trouver quelqu’un qui pourrait avoir un impact similaire. De toute l’élite européenne, Chelsea sait mieux que quiconque ce qu’un tel joueur peut apporter et, bien qu’ils devront payer beaucoup pour signer Rice, ce serait certainement un investissement rentable pour l’avenir.