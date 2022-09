Chelsea vise à nommer un directeur sportif avant la Coupe du monde en novembre et le nouvel entraîneur-chef Graham Potter sera impliqué dans le processus de sélection, ont déclaré des sources à ESPN.

Les copropriétaires des Blues Todd Boehly et Behdad Eghbali ont rencontré plusieurs candidats potentiels et souhaitent faire une annonce avant la pause nationale de mi-saison pour permettre à leur nouveau rendez-vous d’influencer la planification de la fenêtre de transfert de janvier.

– Olley : Dans les coulisses de la stratégie de transfert de Chelsea entre Boehly & Tuchel

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, avait informé le club le mois dernier qu’il ne souhaitait pas être considéré pour le rôle, bien qu’il ne soit pas clair comment il réagirait à une nouvelle approche.

L’ancien entraîneur-chef Thomas Tuchel, qui a été limogé mercredi, avait précédemment exprimé son soulagement de ne pas avoir été sollicité pour son avis sur le poste mais, dans ce qui représente un changement de philosophie de la part des nouveaux propriétaires, l’avis de Potter sera pris en compte avant un la décision finale est prise.

La nomination de Potter sur un contrat de cinq ans a été confirmée jeudi après-midi et des sources ont déclaré à ESPN que son style de jeu et sa capacité à améliorer les joueurs grâce à l’entraînement étaient les principales raisons pour lesquelles ils avaient choisi le joueur de 47 ans.

Des sources affirment que Boehly et Eghbali se sont adressés à l’équipe première de Cobham pendant environ 15 minutes mercredi après le départ de Tuchel, les rassurant quant à l’avenir, avant de s’entretenir avec plusieurs candidats à la direction – dont l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino – avant de décider de Potter. . Plusieurs alternatives non nommées se sont également proposées pour examen.

Boehly s’est nommé directeur sportif par intérim à la suite des départs de la négociatrice en chef et directrice du club Marina Granovskaia et du conseiller technique et de performance Petr Cech, tous deux partis après la vente du club par Roman Abramovich fin mai.

Aux côtés d’Eghbali avec la contribution de Tuchel, Boehly a supervisé les dépenses record de Chelsea dans une seule fenêtre de transfert, engageant plus de 250 millions de livres sterling sur neuf nouveaux joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Cucurella et Kalidou Koulibaly.