Chelsea vise 35 millions d’euros pour l’attaquant de Villarreal Nicolas Jackson – sources

Chelsea envisage de déclencher la clause de libération de 35 millions d’euros (38,2 millions de dollars) dans le contrat de l’attaquant de Villarreal Nicolas Jackson dans les prochains jours, ont déclaré des sources à ESPN.

On pense que le joueur de 21 ans s’est mis d’accord sur des conditions personnelles pour un déménagement à Stamford Bridge et les pourparlers entre les clubs devraient progresser plus tard cette semaine après que Jackson ait représenté le Sénégal contre le Brésil mardi.

Il reste possible que Chelsea tente de négocier des frais inférieurs avec Villarreal étant donné la volonté de Jackson de partir, mais le club espagnol préférerait idéalement ne pas vendre.

Des sources suggèrent également que d’autres clubs ont manifesté leur intérêt pour Jackson. Il a failli déménager à Bournemouth en janvier avant que l’accord ne s’effondre lorsque le joueur s’est blessé aux ischio-jambiers. Il est entendu qu’au moins un club en Allemagne surveille également la situation.

Nicolas Jackson a fait 26 apparitions pour Villarreal en Liga la saison dernière, marquant 12 buts. Aitor Alcade/Getty Images

Le nouveau patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, souhaite renforcer les options offensives du club avec Kai Havertz en pourparlers pour rejoindre Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang jugé excédentaire par rapport aux besoins. Jackson peut jouer comme attaquant central ou sur l’aile. Il a marqué 13 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, mais a terminé en grande forme, marquant neuf fois lors de ses huit derniers matchs.

Chelsea devrait confirmer la signature de l’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 60 millions d’euros (65,5 millions de dollars) début juillet.