Chelsea vire Tuchel – Réaction des médias sociaux au limogeage après la défaite en Ligue des champions

Chelsea a limogé le manager Thomas Tuchel après un mauvais début de saison 2022-23 qui a abouti à la défaite lamentable de mardi lors de son match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions au Dinamo Zagreb, mais l’annonce du licenciement a tout de même été un choc.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les Blues ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs – une course décevante qui comprend des bouleversements en Premier League contre Leeds United et Southampton.

2 Connexe

La défaite 1-0 contre le Dinamo en Croatie était le 100e match de Tuchel à la tête de Chelsea depuis sa nomination comme entraîneur-chef en janvier 2021.

À peine 123 jours plus tard, l’Allemand a conquis la Ligue des champions avant d’ajouter la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA à son palmarès peu de temps après. Cependant, il n’a pas tout fait à sa manière en finale, perdant deux pièces maîtresses consécutives de la FA Cup contre Leicester City et Liverpool tout en perdant contre l’équipe de Jurgen Klopp dans la Coupe Carabao.





Il quitte maintenant Chelsea moins d’une semaine après que les nouveaux propriétaires du club ont battu le record de dépenses de Premier League en une seule fenêtre de transfert en déversant plus de 270 millions de livres sterling sur Raheem Sterling, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly et Pierre-Emerick Aubameyang.

Thomas Tuchel a quitté Chelsea à peine SIX jours après avoir battu le record de dépenses de transfert de Premier League en une seule fenêtre 🤯 pic.twitter.com/o7ZUNO9FMM — ESPN FC (@ESPNFC) 7 septembre 2022

Tuchel a remporté 60 matchs du siècle qu’il a supervisé à Chelsea, faisant 24 nuls et perdant 16 fois. Son pourcentage de victoire global de 60 % résiste plutôt bien face aux trois précédents entraîneurs des Bluesmême s’il reste bien sûr le seul d’entre eux à avoir remporté le plus gros prix lors de son séjour dans l’ouest de Londres.

Gagnez % des quatre derniers managers de Chelsea : ◎ Antonio Conté : 65 %

◎ Maurizio Sarri : 62 %

◎ Franck Lampard : 52%

◉ Thomas Tuchel : 60% Mais personne d’autre n’a remporté le #UCL. 😅 pic.twitter.com/kiisuC0OFZ — Squawka (@Squawka) 7 septembre 2022

Cela dit, une statistique particulièrement inquiétante révèle l’effondrement de la détermination défensive de son équipe dans la seconde moitié de son mandat, Chelsea n’ayant concédé que 24 buts au cours des 50 premiers matchs de l’Allemand en tant que manager pour expédier plus du double de ce montant (53) dans le seconde moitié.

49% – Thomas #Tuchel a été responsable de Chelsea pendant 100 matchs dans toutes les compétitions, enregistrant 49 feuilles blanches – aucune autre équipe des cinq grandes ligues européennes n’a maintenu une proportion aussi élevée de blanchissages (49%) ou n’a concédé que peu de buts en moyenne (0,8 par match) en ce que la période. Saccagé. pic.twitter.com/zQjLp0ul59 – OptaFranz (@OptaFranz) 7 septembre 2022

Son limogeage à ce stade ne devrait peut-être pas être trop choquant étant donné que Tuchel a tendance à ne pas durer plus de deux ans dans aucun grand club – il suffit de demander au Borussia Dortmund et au Paris Saint-Germain, où ses mandats ont tous deux pris fin avant qu’il ne soit sur le point de terminer une troisième campagne.

Thomas Tu-saisons amirite? — Emily✨ (@_emilyoram) 7 septembre 2022

Évidemment, guider le club vers la gloire de la Ligue des champions en 2020-21 devra être le meilleur moment de Tuchel à Chelsea, battant ses rivaux de Premier League Manchester City en finale pour soulever le trophée pour la première fois depuis 2011-12.

D’autres titres européens de moindre importance ont suivi ainsi qu’une poignée de finales nationales la saison suivante, mais les classements respectifs en championnat de quatrième et troisième sous le tacticien allemand seront sans aucun doute considérés comme relativement décevants.

Thomas Tuchel quitte Chelsea avec un héritage 👏 🏆 Ligue des champions

🏆 Super Coupe

🏆 Coupe du monde des clubs pic.twitter.com/mMUqFqH8Ue – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 7 septembre 2022

La réaction des médias sociaux au départ de Tuchel en début de saison a été mitigée, certains fans remettant en question le sens de permettre à la fenêtre de transfert d’aller et venir avant de commencer le processus d’embauche d’un nouvel entraîneur-chef.

Il y a même eu des chuchotements ironiques selon lesquels le nouveau copropriétaire Todd Boehly – qui s’est nommé directeur du football du club pour le mercato estival – pourrait déjà avoir le candidat idéal.

Énorme appel de Todd Boehly pour limoger Thomas Tuchel. Mais quelle opportunité pour le successeur de Tuchel, Todd Boehly. —Tom Williams (@tomwfootball) 7 septembre 2022

Quelques scènes imaginées du débrief post-Dinamo entre Tuchel et Boehly mercredi matin semblable à sa bataille de ligne de touche en cours avec Conte lors du match nul 2-2 du mois dernier avec son rival londonien Tottenham Hotspur.

Pour le meilleur ou pour le pire, cet affrontement avec Conte restera comme l’une des images les plus mémorables de son passage à Chelsea, et c’est peut-être à ce moment que tout a commencé à mal tourner.

IL N’A JAMAIS ÉTÉ LE MÊME pic.twitter.com/kjS6WycEs1 – Aucun score nul ✍️ (Sian & Alex) (@CheapPanini) 7 septembre 2022

Il y a également eu des rires sur la brièveté de la réunion de l’ancien patron de Dortmund avec Aubameyang, qui a duré 59 minutes complètes mardi soir.

Tuchel et Aubameyang ont été réunis pour seulement 59 minutes de football 😬 pic.twitter.com/thRqggMNlN – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 7 septembre 2022

Eh bien, ils auront toujours Zagreb.