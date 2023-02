Chelsea, victoire d’Arsenal ; Everton et Caicedo perdent

Les dépenses du mercato de janvier en Europe ont été menées par une seule équipe : Chelsea. Les Bleus ont dépensé plus de 300 millions d’euros sur huit joueurs dont Enzo Fernandez (121 M€), Mykhailo Mudryk (70 M€), Benoit Badiashile 37 M€) et Noni Madueke (35 M€), qui a fait sauter le reste des clubs hors de l’eau.

Personne d’autre ne pouvait rivaliser avec ce niveau d’investissement – ​​en fait, Chelsea a fini par dépenser plus en janvier que le total combiné de tous les clubs de Bundesliga, LaLiga, Serie A et Ligue 1 – mais quels clubs et joueurs ont bien fait pendant la fenêtre et qui n’a pas?

Gagnants

CHELSEA

Bien que légèrement ridiculisé pour la façon dont Todd Boehly et d’autres ont mené leurs affaires de transfert avec ce qui a semblé être des poursuites quotidiennes de nouveaux noms – plus un détournement non conventionnel et très médiatisé du mouvement d’Arsenal pour l’ailier de 70 millions d’euros Mykhailo Mudryk – Chelsea peut encore retour sur un mois spectaculaire.

En plus d’avoir décroché son objectif n ° 1 avec un record de transfert britannique de 121 millions d’euros pour le milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez dans les dernières minutes de la fenêtre de transfert, le club a obtenu un bon mélange d’artistes prometteurs dans le bon groupe d’âge. . Badiashile et Mudryk ont ​​déjà impressionné, tandis qu’Andrey Santos, 18 ans, en particulier, a le potentiel pour devenir un joueur de premier plan. Leur dilemme problématique d’avant-centre n’a finalement pas été résolu, mais Chelsea a investi massivement et judicieusement pour l’avenir et réparti le coût des frais sur de longs contrats pour éviter les problèmes de fair-play financier.

BRIGHTON

À la suite des performances exceptionnelles de Moises Caicedo cette saison, Brighton semblait sur le point de perdre l’international équatorien face à Chelsea ou à Arsenal. Mais malgré des offres alléchantes d’environ 70 millions de livres sterling, le club a renversé la situation du joueur et de ses prétendants en abordant le marché des transferts à leurs propres conditions. Alors que la tête de Caicedo était tournée, Brighton resta ferme et colla à leurs armes. Reste à savoir si leurs actions seront un exemple à suivre pour les “petits clubs”, mais leur réticence à faire des compromis était rafraîchissante et garder le joueur de 21 ans pourrait s’avérer un facteur déterminant alors qu’ils se battent pour une place européenne.

BAYERN MUNICH

Bien que les champions allemands n’aient pas injecté d’argent extraordinaire dans la fenêtre de janvier, ils ont bien réussi en répondant aux besoins immédiats. Le gardien international suisse expérimenté Yann Sommer a rejoint le Borussia Mönchengladbach pour 8 millions d’euros en remplacement de Manuel Neuer blessé, tandis que le transfert gratuit de Daley Blind de l’Ajax offre à l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann de nouvelles options en défense et au milieu de terrain. Le prêt (avec une option permanente de 70 millions d’euros) de Joao Cancelo de Manchester City – l’un des meilleurs arrières latéraux du monde lorsqu’il est en forme – a été l’une des transactions les plus surprenantes de tout le mois.

ARSENAL

Les Gunners voulaient signer Mudryk et Caicedo pour beaucoup d’argent, mais manquer la paire pourrait s’avérer une bénédiction déguisée car Arsenal s’est retrouvé avec des affaires de janvier assez sûres, mais bien exécutées. Bien que le club ait dépensé beaucoup d’argent au cours des cinq dernières années, le fait qu’il occupe la première place de la Premier League est tout autant lié au fait que l’entraîneur Mikel Arteta a construit un collectif fonctionnel et fait confiance à son groupe actuel que de compter sur une star individuelle. interprètes. Les ajouts de Leandro Trossard (12 millions de livres sterling) et Jorginho (10 millions de livres sterling) – sans qu’aucun ne s’attende à figurer dans chaque match – ajoutent de l’expérience et une qualité éprouvée, tandis que Jakub Kiwior, 22 ans (22 millions de livres sterling), leur donnera beaucoup- besoin de profondeur en défense.

Perdants

ÉVERTON

Alors que les dépenses n’ont guère manqué à Goodison Park au cours des dernières années, il est impensable que l’équipe classée 19e soit restée inactive au moment où l’investissement était le plus nécessaire.

La nomination de Sean Dyche pour remplacer le limogé Frank Lampard juste un jour avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier n’a naturellement pas aidé la planification (bien qu’avoir un directeur sportif aurait dû atténuer cela dans une certaine mesure), mais on doit se demander comment l’équipe Dyche hérite dans sa lutte pour la survie correspond à son style de football.

La poursuite infructueuse de dernière minute d’Everton pour un avant-centre en tant que remplaçant ou alternative à Dominic Calvert-Lewin sujet aux blessures – avec Michy Batshuayi de Fenerbahce et Viktor Gyokeres de Coventry City liés – était un signe clair que plus de puissance de feu était souhaitée. Le club n’a pas non plus réussi à trouver un remplaçant pour le jeune attaquant Anthony Gordon, qui a signé pour Newcastle pour 40 millions de livres sterling.

MOISE CAICEDO

Convoité par plusieurs clubs d’élite, le joueur de 21 ans avait espéré que son moment de quitter Brighton pour le football de la Ligue des champions était arrivé. Dans une tentative apparemment désespérée de forcer une décision tardive, Caicedo a publié une déclaration écrite plutôt sans ambiguïté pour essayer de faire pression sur son club pour qu’il accepte les offres de Chelsea ou d’Arsenal.

L’appel émotionnel a été rapidement repoussé par Brighton, qui à son tour a ordonné au joueur de ne pas se présenter à l’entraînement avant la date limite de transfert. Sans doute l’un des meilleurs milieux de terrain centraux de la Premier League sur la preuve de cette saison, ce n’est pas un rabais pour Brighton que Caicedo les dépassera à un moment donné, mais ce n’était pas maintenant.

BARCELONE

Bien qu’ils soient liés à de grands noms du football européen, les Catalans se sont retrouvés les mains vides lors de la fenêtre de transfert de janvier (du moins pour le moment, avec un transfert de 4 millions d’euros pour l’arrière droit de LA Galaxy Julian Araujo toujours en attente). Avec une montagne de dettes et des contraintes financières accrues imposées par la Ligue espagnole qui pèsent toujours sur eux comme un nuage, Barcelone a même eu besoin d’une décision de justice pour approuver la prolongation du contrat du prodige du milieu de terrain, Gavi.

Bien que Barcelone n’ait peut-être pas considéré la fenêtre de janvier comme un facteur de succès – ils sont toujours assis assez confortablement au sommet de la Liga – quelques nouveaux visages pour ajouter leur équipe n’auraient pas été mal vus compte tenu des sorties de Memphis Depay, Gerard Piqué et Hector Bellerin.

SÉRIE A

Juste un an après que la Juventus a dépensé 70 millions d’euros pour signer l’avant-centre serbe Dusan Vlahovic, la ligue italienne dans son intégralité n’a dépensé que 28 millions d’euros en janvier 2023. Compromis par le scandale comptable en cours à la Juventus – l’un des grands dépensiers traditionnels – un accord médiatique éclipsé par rapport à la Premier League et un ralentissement économique général post-pandémique, les clubs italiens se retrouvent dans la position peu familière de conclure des accords de prêt entre eux ou de se tourner vers leurs académies pour renforcer leurs équipes de première équipe.