Chelsea veut Leao, David, Toney plutôt que Ronaldo

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Potter préfère les autres à Ronaldo

Chelsea reste sur le marché pour un attaquant, mais il semble peu probable que ce joueur soit Cristiano Ronaldoselon Ben Jacobs de CBS.

2 Connexe

Le propriétaire du club, Todd Boehly, reste attaché à la star de Manchester United, âgée de 37 ans, mais il est prêt à faire confiance à l’appel de Graham Potter, qui a plusieurs joueurs qu’il préférerait signer à sa place.

L’une d’entre elles est la starlette de l’AC Milan Raphaël Léao, avec qui les Bleus étaient auparavant liés à la fin du mercato estival. Bien qu’il ne soit pas clair s’ils seront en mesure de parvenir à un accord avec les champions de Serie A pour lui, il est rapporté que Potter donnerait également la priorité aux mouvements pour l’international canadien. Jonathan David et celui de Brentford Ivan Toney sur Ronaldo.

Toney, 26 ans, a marqué huit buts en Premier League cette saison, tandis que David, 22 ans, a contribué à 12 buts en 12 matchs pour Lille en Ligue 1.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, reste attaché à Cristiano Ronaldo, mais soutiendra la poursuite d’autres objectifs par le manager Graham Potter. Jared Martinez/Manchester United via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Evan Ndicka a été identifié comme une alternative potentielle si le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure de conclure un accord avec l’Internazionale pour Milan Skriniar, rapporte Le10Sport. Le club de Ligue 1 pense qu’il est possible que l’équipe de Simone Inzaghi décide de garder son défenseur central vedette à San Siro, et il est rapporté que Ndicka est le plan B du PSG. Le défenseur central de 23 ans a fait 16 apparitions dans toutes les compétitions pour l’Eintracht Francfort cette saison.

– Discussions sur Jude Bellingham sera autorisé à avoir lieu après la Coupe du monde, comprend Calciomercato. Le Borussia Dortmund espère que le tournoi verra la valorisation du milieu de terrain international anglais de 19 ans augmenter, et ils attendent donc la fin du tournoi avant d’écouter toute offre pour sa signature. Il a été dans une forme impressionnante cette saison, avec huit buts et deux passes décisives en 17 matches.

– Le Bayern Munich n’a pas l’intention de faire une approche pour Marcus Thuram en janvier, révèle Image. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach, âgé de 25 ans, a récemment été lié à l’équipe de Julian Nagelsmann, mais le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, a informé le point de vente basé à Berlin qu’il n’avait actuellement pas l’intention de signer pour l’équipe à l’ouverture du marché des transferts d’hiver.

– Barcelone semble avoir intensifié son intérêt pour le Borussia Dortmund et l’international allemand des jeunes Youssoufa Moukokoécrit Ekrem Konour. La Blaugrana On pense qu’il a envoyé des éclaireurs pour le surveiller lors du récent affrontement du BVB en Bundesliga contre le VfB Stuttgart, au cours duquel l’attaquant de 17 ans a inscrit un but et une passe décisive. Il a également été lié à Liverpool.

– Endrick a été sur le radar d’un certain nombre de clubs ces derniers temps, mais le Paris Saint-Germain a fait l’offre pour ses services, selon sport. Le PSG a déposé une proposition d’une valeur de 20 millions d’euros pour l’attaquant de Palmeiras, âgé de 16 ans, le club de Ligue 1 souhaitant remporter la course à sa signature. Plusieurs équipes à travers l’Europe, dont le Real Madrid et Barcelone, ont manifesté leur intérêt pour lui, bien que le club brésilien puisse rester ferme après avoir été signalé avoir inclus une clause de libération de 60 millions d’euros dans le contrat qu’il a signé cet été.