Chelsea veut Leao, David, Toney plutôt que Ronaldo

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Potter préfère les autres à Ronaldo

Chelsea reste sur le marché pour un attaquant, mais il semble peu probable que ce joueur soit Cristiano Ronaldoselon Ben Jacobs de CBS.

Le propriétaire du club, Todd Boehly, reste attaché à la star de Manchester United, âgée de 37 ans, mais il est prêt à faire confiance à l’appel de Graham Potter, qui a plusieurs joueurs qu’il préférerait signer à la place de Ronaldo.

L’un d’entre eux est l’attaquant de l’AC Milan Raphaël Léao, à qui les Bleus étaient auparavant liés à la fin du mercato estival. Bien qu’il ne soit pas clair s’ils seront en mesure de parvenir à un accord avec les champions de Serie A pour lui, il est rapporté que Potter donnerait également la priorité aux mouvements pour l’international canadien. Jonathan David et celui de Brentford Ivan Toney sur Ronaldo.

Toney, 26 ans, a marqué huit buts en Premier League cette saison, tandis que David, 22 ans, a contribué à 12 buts en 12 matchs pour Lille en Ligue 1.

10h58 BST : Chef de l’Ajax Edwin van der Sar dit que le club a eu du mal après avoir perdu son entraîneur Erik ten Hagainsi que les meilleurs joueurs Antoine et Lisandro Martinezà Homme uni.

“Absolument, ça a été le plus dur [window] à cause du grand nombre de joueurs que nous avons perdus”, a-t-il déclaré Les temps. “Nous savons que c’est notre position; nous ne pouvons pas vraiment faire face à l’argent et aux salaires versés à l’étranger, il est donc difficile de garder le pied dans la porte.”

Concernant le défenseur Martinez, qui a rejoint pour 57,37 millions d’euros, il a ajouté : “Nous pensions qu’ils devraient rester encore un an. Nous avons fermement ‘non’ à Arsenal quand ils sont arrivés premiers pour Lisandro ; nous nous sommes battus pour le garder.”

Et sur l’ailier de 95 millions d’euros Anthony, il a déclaré: “C’était [an] économique [decision] mais c’était dur à encaisser. On savait qu’il y avait de l’intérêt mais pas à ce niveau et il était trop tard pour trouver un bon remplaçant. je ne pense pas que le chemin [Antony] géré, c’était le bon, mais il est important que tous les joueurs qui quittent l’Ajax aient du succès car cela reflète bien sur nous.”

10.23 BST : Aston Villa devra payer au Sporting CP une indemnité de 10 millions d’euros pour nommer Rubén Amorim en tant que nouveau manager, selon le Le télégraphe du jour.

Villa a limogé Steven Gerrard la semaine dernière après une défaite 3-0 à Fulham, sa 19e défaite en seulement 40 matchs en charge. Le club a fait de l’ancien patron de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino leur cible n ° 1, bien que l’entraîneur argentin soit sur le point de les refuser.

Amorim, qui a mené le Sporting à son premier titre en Primeira Liga en 2020-21, a un contrat à l’Estadio Jose Alvalade qui court jusqu’à la fin de la saison prochaine, avec l’option d’une prolongation de 12 mois.

09h36 BST : L’ailier brésilien de Fluminense Matheus Martins a révélé qu’il était en pourparlers pour signer pour le club italien Udinese.

Martins, qui a marqué huit buts et en a inscrit trois autres en 42 matches toutes compétitions confondues pour Fluminense, est sous contrat avec le club brésilien jusqu’en juin 2024.

L’Udinese a offert à Fluminense 8 millions d’euros pour 90% des droits sportifs de Martins. Fluminense a refusé plusieurs offres de l’Udinese pour le joueur de 19 ans cet été.

“Les négociations sont toujours en cours” Martins a dit lorsqu’on lui a posé des questions sur un déménagement potentiel à Udinese de Fluminense. “Une fois qu’un accord sera conclu, tout le monde le saura. “J’ai le désir de jouer à l’étranger.”

08h48 BST : Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a parlé des talents de Harry Kane alors que l’attaquant de Tottenham Hotspur continue d’être lié à un transfert vers les géants allemands.

Kane a été interrogé plus tôt ce mois-ci sur les rapports persistants sur l’intérêt des champions de Bundesliga et, alors que le capitaine anglais a rejeté les rapports, il a répondu : “Bien sûr, le Bayern est un club de haut niveau, mais toute ma concentration est sur Tottenham.”

S’exprimant sur le L’initié du Bayern podcast dimanche, Salihamidzic a rendu le compliment. en disant: “C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais nous ne parlons pas de joueurs sous contrat avec d’autres clubs.”

Il a ajouté : “Nous avons beaucoup fait cet été et je pense que nous sommes très bien préparés pour toute la saison. Nous ne serons pas actifs sur le marché des transferts en hiver.”

08h00 BST : Crystal Palace ouvrira des pourparlers avec Wilfried Zaha sur un nouveau contrat, a déclaré le manager Patrick Vieira.

Zaha, 29 ans, est en fin de contrat cet été et a exprimé son désir de partir pour un club jouant au football en Ligue des champions à plus d’une occasion.

Arsenal et Chelsea, deux clubs qui ont été dans le passé pour l’international ivoirien, sont deux des clubs qui ont suivi sa situation cette saison.

“Wilfried sait ce que le club pense de lui, et nous savons ce qu’il pense du club” Viera a dit. Des discussions auront lieu [over a new contract] mais pour moi et pour le club, ce qui est important, c’est qu’il joue à ce niveau et qu’il soit constant et qu’il aide ces jeunes joueurs autour de lui à grandir et nous verrons ce qui se passera.

“Si Wilfried Zaha passe une bonne journée, l’équipe passera une bonne journée. C’est un joueur important sur et en dehors du terrain, il a de l’expérience et aujourd’hui, il était vraiment bon en possession et hors possession, il a travaillé très dur.”

PAPIER GOSSIP (Adam Brown)

– Evan Ndicka a été identifié comme une alternative potentielle si le Paris Saint-Germain n’est pas en mesure de conclure un accord avec l’Internazionale pour Milan Skriniar, rapporte Le10Sport. Le club de Ligue 1 pense qu’il est possible que l’équipe de Simone Inzaghi décide de garder son défenseur central vedette à San Siro, et il est rapporté que Ndicka est le plan B du PSG. Le défenseur central de 23 ans a fait 16 apparitions dans toutes les compétitions pour l’Eintracht Francfort cette saison.

– Discussions sur Jude Bellingham sera autorisé à avoir lieu après la Coupe du monde, comprend Calciomercato. Le Borussia Dortmund espère que le tournoi verra la valorisation du milieu de terrain international anglais de 19 ans augmenter, et ils attendent donc la fin du tournoi avant d’écouter toute offre pour sa signature. Il a été dans une forme impressionnante cette saison, avec huit buts et deux passes décisives en 17 matches.

– Le Bayern Munich n’a pas l’intention de faire une approche pour Marcus Thuram en janvier, révèle Image. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach, âgé de 25 ans, a récemment été lié à l’équipe de Julian Nagelsmann, mais le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, a informé le point de vente basé à Berlin qu’il n’avait actuellement pas l’intention de signer pour l’équipe à l’ouverture du marché des transferts d’hiver.

– Barcelone semble avoir intensifié son intérêt pour le Borussia Dortmund et l’international allemand des jeunes Youssoufa Moukokoécrit Ekrem Konour. La Blaugrana On pense qu’il a envoyé des éclaireurs pour le surveiller lors du récent affrontement du BVB en Bundesliga contre le VfB Stuttgart, au cours duquel l’attaquant de 17 ans a inscrit un but et une passe décisive. Il a également été lié à Liverpool.

– Endrick a été sur le radar d’un certain nombre de clubs ces derniers temps, mais le Paris Saint-Germain a fait l’offre pour ses services, selon sport. Le PSG a déposé une proposition d’une valeur de 20 millions d’euros pour l’attaquant de Palmeiras, âgé de 16 ans, le club de Ligue 1 souhaitant remporter la course à sa signature. Plusieurs équipes à travers l’Europe, dont le Real Madrid et Barcelone, ont manifesté leur intérêt pour lui, bien que le club brésilien puisse rester ferme après avoir été signalé avoir inclus une clause de libération de 60 millions d’euros dans le contrat qu’il a signé cet été.