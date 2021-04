La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Chelsea quitte Abraham

Chelsea envisage de permettre Tammy Abraham quitter Stamford Bridge pour 40 millions de livres, selon le Télégraphe.

Les Bleus sont prêts à écouter les offres pour les services de l’attaquant de 23 ans, qui semble avoir été exclu par le patron Thomas Tuchel.

On pense que Chelsea bouscule ses options offensives avant la nouvelle saison et aligne un attaquant de renom cet été, tandis qu’Abraham n’a joué que trois minutes de football sous Tuchel depuis la mi-février.

Chelsea a été associé à des noms tels que Erling Haaland et Romelu Lukaku, mais ils doivent d’abord réduire leur masse salariale et lever des fonds pour de nouveaux objectifs.

Abraham est passé par l’académie du club et même s’il est le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues cette saison, son départ renforcerait le transfert du club pour la fenêtre estivale.

Abraham lui-même répugnerait à quitter le club pour lequel il a passé tant de temps, mais il doit sûrement envisager ses options compte tenu de son manque de temps de jeu sous Tuchel.

Tammy Abraham est un homme étrange à Chelsea. Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Everton a rejoint la course pour signer le défenseur de 23 ans de la Juventus Merih Demiral, selon Calciomercato. Le patron de la Juventus, Andrea Pirlo, cherche à rafraîchir sa ligne arrière et Demiral pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter le club cet été. Le défenseur turc tient également à Everton, qui serait prêt à dépenser entre 22 et 27 millions de livres sterling pour obtenir sa signature.

– Le Real Madrid recherche des renforts défensifs et envisage le défenseur central du Sevilla FC Jules Kounde, selon COMME. Avec Sergio Ramos« situation contractuelle non encore résolue et Raphaël VaraneL ‘avenir incertain, Madrid a placé Kounde en tête de sa liste de souhaits estivaux. La constance et le niveau de performance de Kounde lui permettent de devancer Pau Torres dans la pensée de Madrid. Kounde, 22 ans, a une clause de libération de 90 millions d’euros, mais Madrid est plus susceptible d’offrir 50 à 60 millions d’euros et d’envoyer un joueur dans la direction opposée.

– L’agent Jorge Mendes a pris contact avec Tottenham Hotspur au sujet d’un éventuel changement pour le manager de Wolverhampton Wanderers Nuno Espirito Santo prendre le relais après le limogeage de Jose Mourinho, selon le Soleil. Mendes cherche également à faire venir l’ancien patron de Benfica Bruno Lage aux loups pour remplacer Santo. Le contrat existant de Nuno court jusqu’en 2023, mais il y a un sentiment qu’il veut passer à autre chose et se tester régulièrement sur la scène européenne. Nuno serait également ouvert à un retour en Liga, où il dirigeait Valence. Pendant ce temps, Fabrizio Romano pense que les Spurs organisent une réunion avec l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik Ten Hag.

– Newcastle United, Norwich City et les Rangers seraient tous à la poursuite du défenseur de Vitesse Danilho Doekhi, selon le Télégraphe. L’arrière central de 22 ans a impressionné les Néerlandais en Eredivisie, disputant 18 matchs lors de sa troisième saison pour le club. Doekhi entre dans la dernière année de son contrat et viserait un nouveau défi à l’étranger.

– Ajax surveillait déjà Toby Alderweireldles progrès de, mais maintenant ils ciblent un coéquipier des Spurs Davinson Sanchez aussi, selon Vietbal24. Tottenham cherche à renforcer sa propre ligne de fond cet été, ce qui pourrait signifier des sorties pour Alderweireld, 32 ans, et Sanchez, 24 ans. Les deux joueurs ont déjà joué pour l’Ajax, mais Sanchez pourrait être le plus difficile des deux à signer; son contrat court jusqu’en 2024 et il tient à revenir dans les plans du côté londonien.