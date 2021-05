Chelsea va inclure les fans dans les réunions du conseil d’administration après le contrecoup de la Super League | Actualités du football

Chelsea a décidé d’inclure les fans dans les réunions du conseil d’administration à partir du 1er juillet pour s’assurer que le «sentiment des supporters» est pris en compte dans la prise de décision.

Les Blues faisaient partie des clubs de Premier League « Big Six » à faire face aux réactions négatives des supporters après s’être annoncés comme membres fondateurs de la Super League européenne, désormais effondrée.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovic, et le conseil d’administration « regrettent profondément » leur décision de rejoindre la compétition séparatiste, selon un communiqué du club, et prennent maintenant les mesures nécessaires pour se rattraper auprès des fans.

Trois «conseillers de supporters» seront élus pour représenter les supporters au sein du conseil, Chelsea étant maintenant prêt à commencer la consultation avec les groupes de supporters pour déterminer le processus de sélection.

Chelsea a déclaré que les candidats retenus, qui assisteront à quatre réunions du conseil d’administration chaque année, n’auront aucun droit de vote, mais seront présents pour offrir des conseils sur « un large éventail de questions ».

Une déclaration du club disait: «Le Chelsea Football Club annonce qu’à partir du 1er juillet, des supporters seront présents aux réunions du conseil d’administration du club.

« Trois conseillers aux supporters, choisis lors d’un processus d’élection et de sélection, assisteront aux réunions du conseil d’administration pour s’assurer que le sentiment général des supporters est pris en compte dans le processus de prise de décision du club.

«Le Club va maintenant consulter le Forum des supporters et plusieurs groupes de supporters non officiels pour discuter du processus proposé par le Club pour choisir les trois conseillers de supporters.

















«Les critères de nomination ainsi que la sélection finale garantiront que la présence des supporters est représentative de notre base de supporters en général et qu’elle est inclusive et diversifiée. Une nouvelle sélection sera faite avant le début de chaque saison.

«De plus amples informations concernant cette consultation seront communiquées directement au Forum des fans et aux autres groupes de supporters non officiels dans les prochains jours.

«Les candidats retenus devront conclure un accord de confidentialité, d’une portée similaire aux obligations de confidentialité d’un membre du conseil d’administration du Chelsea Football Club. Cela permettra au club de discuter et de demander conseil sur un large éventail de questions.

« Les conseillers des supporters n’auront aucun droit de vote et ne participeront à aucune réunion relative aux joueurs, au personnel, à l’Académie et aux questions connexes.

« Les conseillers de soutien assisteront à environ quatre réunions par an, et plus si nécessaire. S’ils terminent l’année avec succès, ils auront le droit de sélectionner un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni pour recevoir une contribution de 2 500 £ du Club. »