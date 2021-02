La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Les blues visent à détourner l’accord Alaba du Real

Il a semblé assez certain que David Alaba quittera le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid, mais Chelsea est devenu une autre destination potentielle.

Il est suggéré par The Guardian que les Blues aiment l’Autrichien et essaieront de détourner l’accord du Real, malgré d’autres informations liant l’équipe londonienne à un autre défenseur du Bayern. Niklas Sule.

Cela vient avec Thomas Tuchel dans l’espoir de renforcer sa nouvelle défense, même si Chelsea n’a pas concédé lors des trois matchs qu’il a présidés.

L’incertitude sévit à Gladbach

Le club de Bunesliga, le Borussia Monchengladbach, pourrait voir certains de ses meilleurs joueurs partir, comme le rapporte Sport 1.

Marcus Thuram a suscité l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe, notamment avec une clause de libération de 30 millions d’euros.

Il y a aussi des préoccupations autour Denis Zakaria, qui est sur le radar du Bayern Munich.

En dehors de cela, sept joueurs ont un contrat qui se termine à l’été, tandis que six autres dont Matthias Ginter, Nico Elvedi et Zakaria pourrait quitter le club gratuitement un an plus tard si des accords ne sont pas conclus.

Pour couronner le tout, le manager Marco Rose aurait une clause de sortie dans son contrat qui prend fin en 2022.

Les rivaux italiens veulent Celik

L’AS Roma et l’AC Milan souhaitent recruter l’arrière droit de Lille Zeki Celik, selon Calciomercato.

La Roma a récemment signé Bryan Reynolds du FC Dallas en janvier, mais cela ne les a pas empêchés de montrer de l’intérêt pour Celik.

Il est suggéré dans le rapport que l’international turc est une cible à long terme des deux clubs.

Le joueur de 23 ans a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues avec Lille jusqu’à présent ce trimestre.

Tap-ins

– West Ham United devrait faire un autre geste pour l’attaquant du Sevilla FC Youssef En-Nesyri pendant le mercato d’été, selon le Daily Star. Les Hammers ont eu une offre de 27 millions de livres sterling rejetée en janvier, échouant finalement à remplacer Sebastian Haller, qui s’est rendu à l’Ajax Amsterdam. David Moyes espère qu’un attaquant sera amené dans le club dans la fenêtre suivante, et ils n’ont pas abandonné le Marocain.

– Bojan Krkic se sent clairement confiant, puisqu’il a refusé diverses offres depuis la fin de son contrat avec l’Impact de Montréal. AS rapporte qu’il a eu une offre de rester avec le club canadien, alors qu’il y a eu des contacts avec d’autres clubs de la Major League Soccer, ainsi que des équipes en France et en Turquie. Il est suggéré que l’Espagnol voit son avenir être de retour en Europe, mais une autre bonne offre de rester en MLS pourrait le tenter.