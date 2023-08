Chelsea va confier la star exclue à l’ancien manager des Blues – dans une décision qui fonctionne pour toutes les parties : rapport

Chelsea a subi une reconstruction majeure de son équipe sous la direction de Mauricio Pochettino cet été, et il ne semble pas que l’Argentin ait fini d’éliminer les joueurs indésirables des Bleus.

Jusqu’à présent, durant cette fenêtre de transfert, Chelsea a recruté huit joueurs pour plus de 350 millions de livres sterling, dont un record de transfert britannique pour Moises Caicedo de Brighton & Hove Albion, tandis que 15 étoiles ont été vendues pour plus de 200 millions de livres sterling.

L’équipe est cependant toujours pléthorique, avec 30 joueurs de l’équipe première toujours sous contrat avec le club et tous à la recherche de minutes. Bien que Pochettino soit encore en train de déterminer son onze préféré, il y a quelques joueurs sur lesquels il a certainement décidé et est prêt à partir.

Parmi eux se trouve Romelu Lukaku, qui n’a pas reçu de numéro d’effectif pour la saison 2023/24 et, selon Le télégraphen’a même pas parlé avec le nouveau manager depuis son arrivée, mais s’entraîne avec l’équipe U21.

Lukaku a clairement exprimé son désir de quitter Stamford Bridge plus tôt dans la fenêtre, avec un retour à l’Inter Milan sa préférence. Les Nerazzuri n’ont cependant pas réussi à bouger, tandis que les supporters de la Juventus ont également protesté contre la signature de l’attaquant belge par leur club.

Cependant, Lukaku pourrait toujours partir en Serie A, l’ancien patron de Chelsea, Jose Mourinho, et la Roma lui offrant une bouée de sauvetage. édition italienne La Gazzetta du Sport rapportent que la PDG de la Roma, Lina Souloukou, et les directeurs de Chelsea se sont rencontrés plus tôt dans la semaine au sujet d’un accord potentiel pour Lukaku.

Lukaku veut désespérément quitter Stamford Bridge cet été (Crédit image : Craig Mercer/MB Media/Getty Images)

Chelsea voudrait cependant 35 millions de livres sterling pour le joueur de 30 ans, ce qui rendrait tout accord potentiel difficile à conclure. Une décision de prêt a plutôt été vantée, mais Sky Sports Italie suggèrent que cela ne se matérialisera que si les Roms ne parviennent pas à décrocher leur option préférée de Duvan Zapata d’Atalanta.

Lukaku a déjà joué sous les ordres de Mourinho à deux reprises, lors de la campagne 2013/14 pour Chelsea et à Manchester United pendant 18 mois avant le limogeage du manager portugais.

La première fois, cependant, Mourinho ne lui a accordé que deux apparitions avant de l’envoyer en prêt à Everton, avant de finalement le vendre pour 28 millions de livres sterling.

Lukaku a joué sous Mourinho à Chelsea et à Manchester United (Crédit image : Getty Images)

