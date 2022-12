Chelsea v Paris Saint-Germain : Ligue des champions féminine – en direct

il y a 1 m 15h43 HNE OBJECTIF! Chelsea 1-0 PSG (Kerr, 42′) C’est un monde absolu de Kerr!



il y a 2 m 15h42 HNE 42 minutes: La possession change de mains mais c’est Chelsea qui s’en sort le mieux avec James remportant un coup franc suite à une faute de Martens. Encore une fois, c’est loin du but et Chelsea doit construire en profondeur. Cela ne donne cependant aucune chance et Cuthbert donne le ballon avec une faute.



il y a 4 mois 15h40 HNE 40 minutes: Mais ça ne dure pas longtemps avec Cuthbert qui le reconquiert. Jean-François donne un coup franc avec un défi sur Charles, c’est au milieu de terrain donc Chelsea devra faire beaucoup pour se créer une chance. Buchanan le prend court et les Blues le font remonter, Reiten ne peut cependant pas le contrôler et le PSG le récupère.



il y a 6 mois 15h39 HNE 38 minutes: Cela a été tout Chelsea au cours des dix dernières minutes et ils ont eu quelques occasions serrées grâce à James. Cuthbert obtient cette fois un bon centre mais Reiten ne peut pas tout à fait le contrôler. Le PSG a le plus de possession de balle depuis un moment et cherche à reprendre son élan.



il y a 8 mois 15h36 HNE 36 minutes: Diani récupère le ballon mais Charles reprend possession. Un beau sort de Cuthbert, battant deux défenseurs. Le ballon arrive à James et elle semble certaine de marquer mais sa chance est juste large – étant poussée à côté par Bouhaddi, c’est un arrêt de classe !



il y a 10 m 15h35 HNE 34 minutes: Pas cette fois, Reiten est au-dessus du ballon et le coup de pied est capté par Bouhaddi. Le gardien a été de qualité pour les visiteurs jusqu’à présent. Voici à nouveau Chelsea avec une chance bien travaillée en commençant par Musovic, tout le ballon au milieu de terrain jusqu’à présent, mais ils sont patients avec cela.



il y a 12 mois 15h32 HNE 32 minutes: C’était si proche ! Le PSG perd le ballon dans le dos et Kerr le récupère, elle passe à James qui tire cadré mais Bouhaddi sauve bien. Chelsea l’emporte une fois de plus sur les défenseurs du PSG, Reiten le met dans la surface mais Kerr est défiée dans la surface – elle demande un penalty mais il n’est pas accordé. Ingle se fait recadrer quelques instants plus tard et elle remporte un coup franc, est-ce là que vient l’ouvreur?



il y a 14 mois 15h30 HNE 30 minutes: Kerr arrive à la fin d’une remise en jeu et son danger est clair avec le PSG qui le lance dans les tribunes. Il rentre mais Bouhaddi encaisse. Chelsea récupère le ballon et Cuthbert tente un effort à longue portée mais le gardien est à l’aise pour sauver. Sam Kerr est fermé par Elisa De Almeida. Photographie : Ryan Pierse/Getty Images

il y a 16 mois 15h29 HNE 28 minutes: Le rythme de ce match a légèrement ralenti avec un premier match moins probable que dans les phases d’ouverture. Le PSG joue à l’arrière maintenant et devra construire en profondeur. Karchaoui a tenté de bondir sur un ballon puissant mais il en a trop dessus.



il y a 18 mois 15h26 HNE 26 minutes: Cuthbert est debout et marche mais elle a des soucis, Chelsea ne l’a pas encore remplacée mais elle est sur la touche alors que le jeu reprend. Elle est de retour sur le terrain maintenant et continuera. Charles fait bien de courir sur un coup de pied dangereux et de ne pas concéder de corner.



il y a 20 mois 15h24 HNE 24 minutes: La possession change de main mais le PSG s’en tire, Jean-Francios fait un beau parcours mais la presse de Chelsea les fait reculer. Il y a une pause dans le jeu alors que Cuthbert s’accroche à son visage, j’espère qu’elle va bien.



il y a 22 mois 15h22 HNE 22 minutes: Buchanan met la tête sur le ballon pour l’emporter au milieu de terrain et Kirby obtient un superbe centre. Elle trouve James mais sa chance est juste large. Meilleure chance pour les hôtes jusqu’à présent. Kerr fait une belle course alors que Chelsea cherche à trouver le premier match.



il y a 24 mois 15.21 HNE 20 min: James est interpellé au milieu de terrain et elle réclame un coup franc mais il n’est pas accordé. Le compteur du PSG et Baltimore cherchent à trouver Diani mais Bright lit bien le jeu pour couper le ballon. Cuthbert le récupère après que Baltimore l’ait foulée. Erin Cuthbert glisse sur Laurina Fazer. Photographie : Andrew Boyers/Action Images/Reuters

il y a 26 mois 15h18 HNE 18 minutes: Buchanan concède un autre corner après avoir défendu un superbe ballon entrant pour Diani. Baltimore prend le corner une fois de plus mais Reiten laisse passer l’occasion, Baltimore le récupère à nouveau dans la surface mais Kerr dégage. On sent que la dynamique tourne en faveur du PSG.



il y a 28 mois 15.16 HNE 16 minutes: Buchanan dirige une bonne balle haute pour récupérer le ballon, le défenseur passe une bonne soirée jusqu’à présent. James donne le ballon à moindre coût et Diani frappe le ballon à 60 mètres et elle frappe la barre! Wow quel monde absolu cela aurait été.



il y a 30 min 15.14 HNE 14 minutes: Le PSG a une période de possession soutenue et Martens tente un effort lointain mais c’est droit dans les bras de Musovic.



il y a 32 mois 15.12 HNE 12 minutes: Baltimore prend le coup mais Buchanan et Eriksson travaillent bien pour couper la chance. Mais revoilà le PSG, Martens rentre dans la surface mais Bright bloque. Dans d’autres nouvelles du groupe, Vllaznia fait match nul contre le Real Madrid 1-1 !



il y a 34 mois 15h10 HNE 10 minutes: Bright fait bien pour trouver Kerr, l’équipe travaille avec les joueurs et Reiten fait un super centre mais le toucher de Charles n’est pas contrôlé. James le récupère à nouveau de Karchoui mais le PSG le récupère rapidement et Diani est en excellente position. Buchanan revient et concède un corner.



il y a 36 mois 15.08 HNE 8 minutes: Chelsea a un corner après la sortie d’un centre de Reiten. Reiten prend le coup franc et le coup de pied est frappé par Ingle mais Bouhaddi encaisse. Contre du PSG par Li à Baltimore, Buchanan fait très bien pour revenir et contrecarrer l’occasion. Li se remet en bonne position, décochant un tir mais Musovic récupère. C’est de bout en bout ! Lieke Martens est fermée par Guro Reiten et Magdalena Eriksson. Photographie : Simon Dael/Shutterstock

il y a 38 mois 15.06 HNE 6 minutes: Martens fait bien pour mettre le ballon dans la surface mais Chelsea en fait assez pour le repousser au départ, le PSG revient cependant et Baltimore tire une chance mais c’est juste à côté. Un signe avant-coureur pour les hôtes là-bas, le PSG veut la victoire. Chelsea travaille sur le terrain cette fois mais la passe d’Ingle à Kirby en a trop et c’est hors jeu.



il y a 40 m 15.04 HNE 4 minutes: Le PSG joue le ballon par l’arrière et cela ressemblait à un ballon perdu mais les visiteurs ont conservé la possession. Mais James fait bien de muscler Karchaoui du ballon mais l’équipe de France le récupère rapidement.



il y a 42 mois 15.02 HNE 2 minutes: Chelsea lève le ballon, montrant où il veut être, mais le PSG défend bien les premières portes.



il y a 44 mois 15.00 HNE Démarrer! Chelsea 0-0 PSG Nous y voilà! Qui sera en tête du groupe ? Nous le saurons au cours des 90 prochaines minutes…



il y a 47 min 14h57 HNE Les joueurs sont sur le terrain et nous sommes à quelques minutes du coup d’envoi ! Stamford Bridge semble assez complet, il sera donc intéressant de savoir combien de fans sont présents.



il y a 51 min 14h54 HNE Quelle façon de finir l’année, à Stamford Bridge ! Chelsea est prêt à partir, n’est-ce pas ? Fin 2022 au Pont. 👊 Allons-y, Chelsea ! 💙#UWCL pic.twitter.com/iFDzn86Oa1 – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 22 décembre 2022



il y a 1h 14h49 HNE Deux matchs ont déjà été joué aujourd’hui et il y a eu des résultats énormes. La Roma a battu le Slavia Praha 3-0 mais Wolfsburg a remporté une énorme victoire 8-2 sur St Polten. La Roma et Wolfsburg avaient déjà obtenu leurs places à élimination directe avant les matchs, mais des victoires au classement complètent leur phase de groupes.



il y a 1h 14h26 HNE Et la capitaine de Chelsea, Magdalena Eriksson, a commenté sur la bonne forme de Chelsea depuis sa défaite face à Liverpool lors de la première journée de la saison WSL : “Je pense que ce qui est génial avec nous, c’est que nous sommes humains, nous pouvons avoir de mauvaises performances, mais nous veillons toujours à ne pas en faire une habitude. Depuis mon passage à Chelsea, cela a toujours été le cas. Nous avons toujours rebondi après un seul mauvais incident ou une seule mauvaise performance, je pense que c’est pourquoi nous avons si bien réussi. Madeleine Eriksson Photographie : Florion Goga/Reuters



il y a 1h 14h21 HNE Hayes a commenté sa fierté pour son équipe pour leur succès continu. “Nous devons être extrêmement reconnaissants envers cette équipe”, a-t-elle déclaré. “C’est une équipe qui est au sommet – du moins au niveau national – depuis longtemps. Le fait que nous puissions continuer à maintenir un ensemble de normes selon lesquelles nous vivons et mourons est la chose dont nous pouvons être le plus fiers. La chose la plus difficile à faire est de continuer à gagner. Merci aux joueurs de nous avoir amenés à mi-parcours.



il y a 1h 14h15 HNE Alors que les fans et les médias peuvent se concentrer sur ce que Chelsea doit faire pour dominer son groupe, Emma Hayes a déclaré que ce serait le pire état d’esprit que ses joueurs auraient s’ils en faisaient le centre du match. Elle a déclaré: “Quand vous pensez, ‘tant que vous ne perdez pas d’un certain nombre’, c’est un espace de tête catastrophique et je ne le divertirai pas. Nous jouons pour gagner chaque match. C’est ce que vous apprenez au fil des ans – l’année dernière a été une telle courbe d’apprentissage pour l’équipe. La formation a été difficile pour de nombreuses raisons. Si l’équipe aspire aux plus grandes choses, elle doit s’entraîner avec cette application et stimuler différentes surcharges. Emma Hayes Photographie : John Walton/PA



il y a 2h 14.09 HNE Comme ceci est mon dernier blog en direct de 2022 J’aimerais entendre quel a été votre point culminant de l’année ! Cela peut être sportif, un exploit personnel ou n’importe quoi ! Je partagerai d’abord le mien, le point culminant de 2022 pour moi a été de couvrir la finale de l’Euro. Non seulement l’Angleterre a gagné, mais j’ai pu partager toute l’action avec vous tous. Faites-moi savoir votre point culminant via Twitter, @rendellx ou par e-mail.



il y a 2h 14.02 HNE Chelsea a nommé son équipe pour ce soir et Emma Hayes a apporté cinq changements depuis sa victoire sur Vllaznia la semaine dernière. Onze de départ de Chelsea : Musovic ; Charles, Buchanan, Bright, Eriksson ; Ingle, Cuthbert; James, Kirby, Reiten ; Kerr. Votre dernier Chelsea XI de 2022 ! 🫡#UWCL pic.twitter.com/NGs4mk7MYm – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 22 décembre 2022 Le PSG, quant à lui, a effectué trois changements depuis sa victoire contre le Real Madrid. Onze de départ du PSG : Bouhaddi ; Li, De Almeida, Ilestedt, Karchaoui ; Jean-François, Geyoro, Fazer; Martens, Diani, Baltimore.