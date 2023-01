Chelsea v Liverpool abandonné en raison d’un terrain gelé: Super League féminine – en direct

il y a 5 m 08h10 HNE Cela semble un mauvais spectacle qu’apparemment, personne de la FA n’était à Kingsmeadow pour superviser les choses alors qu’il y a un tel consensus que le match n’aurait pas dû avoir lieu. Et Hayes a raison de dire qu’il devrait y avoir un chauffage par le sol à ce niveau. Le problème est que la plupart des matchs de la WSL se déroulent toujours sur les terrains des clubs de la ligue inférieure à court d’argent – ​​néanmoins, l’argent dans le jeu est là. Alors maintenant, Chelsea et Liverpool doivent trouver une nouvelle date dans un calendrier chargé et Arsenal et Manchester United ont une chance de combler l’écart du côté de Hayes lorsqu’ils joueront plus tard dans la journée, en supposant qu’ils le fassent. Tottenham v Leicester est déjà annulé – d’autres matchs suivront-ils? Donc c’est fini pour aujourd’hui. Vous pouvez maintenant vous faufiler et rejoindre Alex Hess pour les hommes de Leeds contre les hommes de Brentford. Merci d’être passée en tout cas. Ça a été bref. Au revoir. Leeds contre Brentford : Premier League – en direct Lire la suite



il y a 17 mois 07h58 HNE Matt Beard est maintenant debout : “Je ne sais pas pourquoi vous avez dû jouer six ou sept minutes pour voir que c’était gelé. C’était gelé ce matin, gelé dans l’échauffement. Je suis juste dégoûté pour nos fans qui se sont levés à 5 heures ce matin pour être ici. Nous avons dit que nous étions mécontents de jouer dessus et l’arbitre a dit que tout allait bien. “Qui que ce soit qui a décidé que le match se déroule, cela met les joueurs en danger aujourd’hui. Nous avons vu Niamh Charles, Megan Campbell, Melissa Lawley glisser. Il aurait dû être annulé à 9 h 30, ils avaient parlé de revenir à 14 h 00, mais ils étaient bloqués à 12 h 30. “Nous avons bien commencé le match aussi, n’est-ce pas, donc c’est une déception”, ajoute le manager de Liverpool avec un sourire ironique.



il y a 23 mois 07h52 HNE Emma Hayes parle : “Où commencer?” dit le manager de Chelsea. “Vous pouviez voir dès les premières minutes que c’était comme une patinoire sur le côté. Je suis contrarié qu’il soit même arrivé à ce stade, mais c’est à la FA et aux officiels de déterminer si c’est le cas. Il faut prendre notre jeu au sérieux, on peut avoir des souffleurs sur le terrain mais ce n’est pas suffisant. Tout le monde veut lancer le match et quand vous avez des émotions – par exemple, une équipe veut jouer, une équipe ne veut pas jouer – vous avez besoin de quelqu’un d’autre pour prendre la décision. Il n’y a pas de FA ici. “L’investissement est allé dans les surfaces, le prochain arrêt est le chauffage par le sol partout, nous ne vivons pas à la Barbade.”



il y a 29 min 07h46 HNE “C’est gênant,” dit Hope Powell sur le devoir d’expert de la BBC, “ce n’est pas beau.” Le consensus est qu’ils auraient dû annuler le match ce matin. Emma Hayes, fair-play pour elle, est venue s’adresser aux fans pour expliquer pourquoi le jeu a été abandonné. Une déception désespérée pour la foule, et ce n’est pas facile de se déplacer pour un coup d’envoi à 12h30 dimanche



il y a 32 mois 07h43 HNE Vous devez mettre la sécurité en premier dans ces conditions, et mieux vaut s’arrêter maintenant que d’exercer et de risquer le bien-être des joueurs par une journée glaciale. Et c’est extrêmement froid à Londres aujourd’hui, plus qu’hier même, et tous ceux qui sont allés à un match du samedi attesteront à quel point il faisait froid.



il y a 33 mois 07h41 HNE Match abandonné en raison d’un terrain gelé De longues conflabs se poursuivent entre les officiels et les dirigeants, les joueurs se dirigent vers le tunnel, quelques huées retentissent. Et ils confirment que le match ne peut pas continuer.



il y a 35 mois 07h39 HNE Arbitre Paul Howard est préoccupé par la surface et a appelé les deux managers pour discuter des problèmes de sécurité. L’arbitre Paul Howard discute avec les joueurs de Chelsea et le match est abandonné. Photographie : Paul Childs/Action Images/Reuters

Mis à jour à 07h50 HNE

il y a 36 mois 07h38 HNE 6 min : Van der Sanden a une autre bonne chance bloquée après un bon travail de Nagano. Liverpool a très bien commencé.



il y a 37 min 07h38 HNE 5 minutes: Van der Sanden fait bien de battre Carter sur la droite, nourrit Holland qui donne ensuite une ouverture à Lawley. Il y a une bousculade toute-puissante et Stengel aurait peut-être marqué avec une première touche plus nette. Chelsea dégagé. Prometteur de Liverpool



il y a 39 min 07h36 HNE 3 minutes : Stengel est au cœur de la première tentative d’attaque de Liverpool, pressant et harcelant, mais Chelsea casse et Reiten passe devant Campbell dans la zone des Reds et est presque victime d’une faute mais le gardien Laws dégage.



il y a 40 m 07h34 HNE 2 min : Chelsea semble être installé dans un 3-4-3, Liverpool 4-4-1-1. Chelsea a la première incursion du match sur la gauche mais le centre de Kerr dérive pour un coup de pied de but.



il y a 42 mois 07h33 HNE Piaulement! Après une minute d’applaudissements tonitruants pour Gianluca Vialli et une prise de genou, Chelsea nous lance. Melissa Lawley de Liverpool en action avec Erin Cuthbert de Chelsea. Photographie : Paul Childs/Action Images/Reuters

Mis à jour à 07h41 HNE

il y a 46 mois 07h28 HNE Les joueurs ressortent du tunnel – il y a encore une bonne foule.



il y a 52 mois 07h22 HNE Les joueurs de Chelsea s’échauffent tous dans des chemises “Vialli 9” – une belle touche. Pour en revenir à ces équipes, Lauren James est tombée sur le banc. Emma Hayes explique que James et Fran Kirby doivent gérer leur condition physique avec soin, tandis que Liverpool est stimulé par le retour de Stengel à l’avant.



il y a 1h 07.19 HNE Il a l’air bien froid à Kingsmeadow et la surface sera dure ; c’est aussi plus qu’un peu brumeux, mais pas à l’échelle du match masculin presque farfelu d’hier entre Oxford et Ipswich.



il y a 1h 07.16 HNE Vous pouvez monter au sommet des derniers coups du jeu féminin avec notre natty transfer interactive : Fenêtre de transfert féminine janvier 2023 – toutes les offres des cinq meilleures ligues européennes Lire la suite



il y a 2h 06h44 HNE Nouvelles de l’équipe Vos Blues ce midi ! 💪#CFCW pic.twitter.com/u3UnfWoEG5 – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 22 janvier 2023 Un début pour Fuka Nagano 🙌 Voici comment nous nous alignons pour affronter Chelsea cet après-midi dans le @BarclaysWSL 📋🔴 pic.twitter.com/LyfOZjsxlq – Liverpool FC Femmes (@LiverpoolFCW) 22 janvier 2023