Chelsea v Bournemouth : Premier League – en direct

Et s’il ne change pas la fortune de Chelsea, au moins il recevra une fortune quand ils le paieront. Pour toutes sortes de raisons, j’espère vraiment, vraiment qu’il réussira.

il y a 14 mois 11h51 HNE

L’état des lieux

Chelsea commence le match à la neuvième place. Ils sont également à neuf points d’une place en Ligue des champions, bien qu’ils aient deux matchs en main contre les Spurs, quatrièmes.

Bournemouth est 14e, trois points au-dessus des places de relégation dans ce qui est un jeu de serpents et d’échelles de plus en plus convaincant. Une victoire ce soir les ferait remonter au 12e rang.