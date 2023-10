Chelsea trouve son rythme avec deux buts en 80 secondes pour épater Fulham

La reprise n’en est qu’à ses débuts, mais la vue d’un Mykhailo Mudryk effréné marquant son premier but en 21 matches de Premier League, de Robert Sánchez gardant sa cage inviolée et d’Armando Broja trouvant le chemin des filets lors de sa première titularisation depuis une grave blessure au genou ne fera que se renforcer. La confiance de Chelsea en Mauricio Pochettino.

Cela faisait un moment que Chelsea n’avait pas semblé aussi assuré. Ils ont écarté Fulham au cours de la première mi-temps en remportant leur première victoire en championnat depuis août. L’attente en valait la peine. Mudryk, qui a subi tant de moqueries depuis son transfert de 88,5 millions de livres sterling du Shakhtar Donetsk, est la preuve que le travail acharné porte ses fruits.

Tout au long de l’insistance de Chelsea, les données pointaient vers une équipe sur le point d’exploser. Si les résultats ne sont pas à la hauteur des performances, c’est peut-être naturel de la part d’un club qui a misé sur tant de jeunesse.

Chelsea a parfois fait preuve de naïveté, de mauvaises décisions à des moments cruciaux les frappant durement, et leurs difficultés ne peuvent pas s’expliquer uniquement par leurs problèmes devant le but. Les joueurs qui gagnent leurs batailles individuelles comptent aussi et, même si Pochettino a dû apprécier la vue de son attaque contourner une défense étourdie de Fulham, ce qui l’a peut-être encore plus plu, c’est l’agressivité affichée dès le début de ce derby londonien.

Immédiatement, Moisés Caicedo donnait le ton au milieu défensif, laissant deux réductions précoces sur un Andreas Pereira indigné, et le physique de Broja causait des problèmes devant.

C’était comme si Chelsea était animé par la détermination de faire taire les railleries concernant la chute de la saison dernière au troisième rang de l’ouest de Londres. Ils affichaient bon nombre des meilleurs traits d’une équipe de Pochettino, pressant haut et brisant rapidement, et la variété de leurs passes faisait paraître Fulham grumeleux en comparaison.

L’inquiétude de Pochettino, bien sûr, était que Chelsea regretterait de ne pas avoir progressé lors d’une première période dominante. Un sentiment d’appréhension s’est emparé des visiteurs lorsqu’une touche lâche de João Palhinha a envoyé Broja et que l’attaquant a décoché son tir dans le Hammersmith End après avoir contourné Bernd Leno.

Les supporters itinérants de Chelsea avaient déjà vu cette pièce. Le football était passionnant, mais serait-il accompagné d’une touche meurtrière ? Il était difficile de se sentir en confiance quand Enzo Fernández manquait une occasion quelques instants plus tard, puis lorsque Mudryk gâchait quelques occasions sur la gauche.

Mykhaylo Mudryk célèbre après avoir donné l’avantage à Chelsea. Photographie : Darren Walsh/Chelsea FC/Getty Images

L’une des compétences les plus remarquables de Pochettino est sa gestion des hommes et il a consacré beaucoup de temps à travailler sur la confiance de Mudryk. L’Ukrainien a progressé progressivement ces dernières semaines ; il lui suffisait de garder la tête haute et d’attendre que la récompense arrive.

La même chose s’appliquait à Chelsea après ces premiers ratés. Ils sont restés calmes et ont de nouveau attaqué après 18 minutes. Récupérant le ballon en profondeur, Caicedo leva la tête et fit basculer le jeu vers la gauche. Levi Colwill avait de la place pour attaquer et le ballon de l’arrière gauche au milieu a rattrapé Issa Diop. Il a navigué au-dessus de la tête du défenseur de Fulham et il y avait Mudryk, courant sans contestation au milieu, prenant le ballon sur sa poitrine et perçant un tir bas au-delà de Leno pour donner à Chelsea une avance méritée.

Fulham n’a pas pu échapper aux pièges tendus par Pochettino. Dès la reprise, le ballon est revenu à Tim Ream et le défenseur central l’a donné directement à Cole Palmer. Chelsea faisait des erreurs. Palmer, justifiant son inclusion devant Raheem Sterling avec une série de touches intelligentes sur la droite, a puni Fulham en trouvant Broja et une comédie d’erreurs s’est terminée lorsque le défi de Ream a frappé le joueur de 22 ans et a dépassé Leno.

Certes, ce n’était pas intentionnel, mais Broja a fait sa propre chance en remplaçant Nicolas Jackson, suspendu. Sa capacité à gérer les chaînes a rendu la vie difficile à Fulham et a créé de l’espace pour les autres en bleu. Fernández était dans son élément en position avancée, marquant presque des 20 mètres. Caicedo courait au milieu de terrain. Conor Gallagher, portant le brassard de capitaine, a réalisé de beaux virages au milieu et s’est bien combiné avec Palmer, qui semble être une recrue intelligente de Manchester City.

À l’arrière, Marc Cucurella avait encore une fois l’air affamé, remplaçant Reece James et Malo Gusto à l’arrière droit. Fulham était léger, menaçant seulement en première mi-temps lorsque Raúl Jiménez a dirigé de la tête. Axel Disasi et Thiago Silva étaient à l’aise, même si Pochettino en voulait clairement plus. Il était en pleine conversation avec Palmer alors que les équipes partaient à la mi-temps.

Pochettino savait que Fulham s’améliorerait. Chelsea avait perdu Mudryk sur un léger coup, Ian Maatsen entrant puis frappant un poteau, et Fulham émergeait avec plus d’intensité. L’ambiance aurait pu changer si Carlos Vinícius et Sasa Lukic avaient tenté de réduire de moitié le déficit. Chelsea, qui a dû remplacer un Broja fatigant, a dû creuser.