Chelsea, terne, tenu à un match nul et vierge à Bournemouth

Chelsea n’a pas réussi à marquer pour le deuxième match consécutif alors que Bournemouth les a tenus à un match nul et vierge au Vitality Stadium dimanche après-midi.

L’équipe de Mauricio Pochettino pourrait s’estimer malchanceuse puisqu’elle a frappé la barre transversale à deux reprises avant que les hôtes ne menacent de voler trois points en fin de match.

Les Londoniens n’ont réussi à marquer que 5 buts cette saison, leur plus petit nombre depuis le début de la campagne 1995-96. Bournemouth, quant à lui, est invaincu lors de trois de ses quatre derniers matchs à domicile contre les Blues.

Nicolas Jackson a frappé le premier poteau avec un tir bas depuis le bord de la surface après un départ rapide de Chelsea avant que Robert Sanchez ne tienne les hôtes à distance avec un bel arrêt quelques minutes plus tard.

Mykhailo Mudryk et Connor Gallagher ont ensuite réalisé des arrêts intelligents de Neto dans le but de Bournemouth alors que les deux équipes se dirigeaient vers la pause, sans but.

Chelsea pensait avoir marqué le but de la fuite au début de la seconde période lorsque Levi Colwill a terminé sur un coup franc de Raheem Sterling qui a touché les boiseries.

Cependant, le but a été exclu pour hors-jeu car Colwill a été jugé hors-jeu alors qu’il suivait le rebond.

Les deux équipes ont eu de bonnes occasions de marquer et de sortir de l’impasse, mais aucune n’a pu profiter de ses occasions dans un après-midi frustrant.

Les Cherries étaient sur le point de voler trois points tard lorsque Sanchez a intelligemment sauvé le tir de Dominic Solanke.

Cole Palmer et Ben Chilwell ont eu des opportunités décentes en fin de match, mais aucun n’a pu se convertir car les deux équipes ont dû se contenter d’un point chacune.

Chelsea se concentrera désormais sur l’accueil d’Aston Villa de haut vol le week-end prochain, sachant qu’ils doivent obtenir trois points pour lancer leur saison.

Il ne faudra pas longtemps avant que Pochettino soit confronté à la pression et au poids du travail, surtout après la dernière campagne désastreuse des Bleus. Bournemouth devra cependant faire face à une autre mission difficile à Brighton.

