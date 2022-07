Chelsea tente de détourner un accord pour l’arrière droit de Bundesliga

Chelsea tente de détourner l’accord du PSG pour Nordi Mukiele, a-t-on rapporté.

Nordi Mukiele perfectionne actuellement son art en Bundesliga avec le RB Leipzig, pour qui il a signé en 2018.

L’équipe allemande a recruté l’arrière droit de Montpellier pour 16 millions d’euros.

Depuis qu’il a déménagé à Leipzig, Mukiele s’est fermement ancré en tant que rouage clé de la ligne de fond de Leipzig.

Au total, le Français a joué à 145 reprises pour Die Roten Bullen. Lors de ces rencontres, il a marqué 10 buts et fourni 11 passes décisives.

Mukiele a également récemment remporté sa première sélection senior en France, celle du 7e de septembre 2021.

Mukiele, comme déjà mentionné, est un arrière droit de métier, et c’est là qu’il a joué la majeure partie de sa carrière.

Cependant, en plus d’être capable de jouer le rôle d’arrière droit dans un arrière-cinq, Mukiele connaît également bien le poste d’arrière central.

En théorie, cela ferait du Français une excellente cible pour Chelsea. Reece James et Cesar Azpilicueta sont des arrières droits naturels qui se sont adaptés pour jouer à la fois comme ailier arrière dans un cinq et aussi comme arrière central droit dans un trois.

Et comme Azpilicueta pourrait quitter Stamford Bridge cet été, Mukiele serait apparemment un excellent remplaçant.

En conséquence, les fans de Chelsea seront probablement ravis de lire que Chelsea tente de détourner l’accord du PSG pour Mukiele, se lançant dans la course après la signature d’un accord verbal complet entre le défenseur et les champions de France :

🚨Info : Chelsea essaie de détourner Mukiele🇫🇷 deal ! Après un accord verbal complet avec le PSG, Chelsea s’est lancé avant qu’il ne soit signé. ■ Chelsea veut inclure Werner🇩🇪 dans l’accord. ■ Le PSG toujours confiant. ■ Le PSG aimerait que Mukiele 🇫🇷 fasse partie du groupe mercredi pic.twitter.com/WSEVDNLQ0B — Santi Aouna (@Santi_J_FM) 25 juillet 2022

