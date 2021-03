Chelsea surveille la situation du contrat de Donnarumma à Milan

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Chelsea surveille la situation de Donnarumma

Chelsea a rejoint la liste des clubs gardant un œil sur le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, selon Eurosport.

Donnarumma n’a pas encore accepté un nouveau contrat avec le Rossoneri et Chelsea, ainsi que le Paris Saint-Germain, gardent un œil sur les discussions en cours entre les représentants de Donnarumma et les responsables de Milan.

On s’attend généralement à ce que Donnarumma reste au San Siro, mais l’agent de Donnarumma, Mino Raiola, pense que le joueur de 22 ans peut gagner plus ailleurs.

Pour l’instant, il n’y a pas eu de percée sur un nouvel accord, et Chelsea envisage de déménager pour un autre gardien de but, bien qu’il reste à voir qui prendrait le maillot n ° 1 entre Donnarumma et Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga devant quitter le club.

Gianluigi Donnarumma pourrait-il quitter l’AC Milan pour Chelsea? Jonathan Moscrop / Getty Images

Il a été rapporté que Donnarumma recherchait environ 9,1 millions de livres sterling par an dans son prochain contrat, ce qui est trop pour Milan.

Le PSG s’installe sur la cible madrilène Alaba

David Alaba est un homme recherché, et maintenant le Paris Saint Germain a rejoint le Real Madrid dans la course à la signature de l’Autrichien, selon AS.

Alors que Sky Sports avait déjà rapporté que le président du PSG Nasser Al-Khelaifi avait pris contact avec Alaba pour exprimer l’intérêt du club, AS suggère maintenant que le PSG a pris de nouveaux contacts avec le joueur de 28 ans à propos de la perspective d’un accord d’été.

Le contrat d’Alaba au Bayern Munich se termine le 30 juin et il a déjà annoncé qu’il ne le renouvellerait pas. Il a déjà parlé au Real Madrid, qui lui aurait offert 11 millions d’euros par saison.

Manchester City est également enthousiaste et aurait offert à Alaba 15 millions d’euros par saison, mais on dit que le Real Madrid est le club qui l’intéresse le plus.

Le PSG espère un salaire sain, et la chance de jouer aux côtés de joueurs tels que Neymar et Kylian Mbappe, l’aidera à se déplacer dans la capitale française.

Liverpool a jeté les yeux sur Kamara

Liverpool surveille le défenseur / milieu de terrain polyvalent de Marseille Boubacar Kamara, selon Calciomercato.

Kamara semble installé à Marseille, qui sera bientôt dirigé par Jorge Sampaoli, mais son talent est tel qu’il devrait quitter le club à un moment donné, et cet été est crucial pour lui et l’OM.

Kamara est un favori des fans au Stade Vélodrome mais son contrat expire en 2022, ce qui signifie que Sampoali devra prendre une décision sur son avenir assez rapidement. S’ils ne prolongent pas son contrat, ils risquent de le perdre lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Liverpool avait précédemment exprimé un intérêt pour Duje Caleta-Car, mais Kamara, 21 ans, pourrait représenter un meilleur sens financier, s’il ne prolonge pas son séjour en Ligue 1.

Tap-ins

– Le Borussia Dortmund se résigne de plus en plus à perdre l’attaquant Erling Haaland cet été, et donc ils se tournent vers le Sevilla FC Youssef En-Nesyri en tant que joueur potentiel pour remplir ses chaussures, dit Eurosport. En-Nesyri a marqué 13 buts en Liga cette saison et Dortmund se pencherait sur sa situation contractuelle. Selon certaines rumeurs, Séville serait sur le point de lui offrir des conditions améliorées pour repousser tout intérêt.

– Thomas Tuchel cherche à faire venir l’ancien ailier Jonas Hofmann à Chelsea du Borussia Monchengladbach, selon Ruhr Nachrichten. Hofmann a joué sous Tuchel au Borussia Dortmund, et bien qu’il soit sous contrat à Gladbach jusqu’en 2023, il est évalué à 14 millions de livres sterling. Il a marqué six buts et contribué 10 passes cette saison.