Chelsea sur le point de prêter João Félix

João Félix pourrait ne pas rejoindre Arsenal ni Manchester United, Chelsea sortant tard pour décrocher l’attaquant de l’Atletico Madrid. Pendant des semaines, Arsenal et Manchester United ont semblé être les deux meilleurs prétendants pour acquérir le Portugais. Cependant, un coup tardif de Todd Boehly et Graham Potter pourrait attirer le talent.

Selon L’athlétisme, João Félix a un accord verbal avec Chelsea pour rejoindre l’équipe de Stamford Bridge en prêt pour le reste de la saison. David Ornstein rapporte que Chelsea paiera à l’Atletico Madrid environ 11 millions de dollars pour le prêt d’une demi-saison. Ce chiffre est inférieur à ce que l’Atletico voulait à l’origine. Cependant, il semble qu’aucun club de Premier League ne veuille payer autant pour Félix.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé le lien entre les deux équipes.

Romano a ajouté que Chelsea avait un désir accru de décrocher un attaquant de premier plan après un certain nombre de facteurs. D’une part, Chelsea n’est pas en forme avec des buts qui s’assèchent offensivement. Plus récemment, Chelsea a subi une défaite 4-0 contre Manchester City en FA Cup après avoir perdu 1-0 contre City en milieu de semaine dans la Ligue.

Les Bleus hors de forme

Cette défaite contre City a aggravé une terrible forme dans la ligue. Chelsea compte une victoire et un nul sur ses sept derniers matches de championnat. Au cours de cette période, Chelsea n’a marqué que quatre buts tout en en concédant neuf. En conséquence, Chelsea occupe la 10e place du tableau avec un voyage à la septième place Fulham ensuite sur le calendrier.

De plus, Chelsea est exclu de la Carabao Cup et de la FA Cup. Manchester City a martelé Chelsea dans les deux compétitions à l’Etihad. Par conséquent, la seule chose que Chelsea a pour elle, c’est l’UEFA Champions League. Chelsea est en huitièmes de finale et fait face à un match nul contre le Borussia Dortmund.

Ces luttes sont le résultat d’un certain nombre de facteurs. La nouvelle propriété est une distraction. De plus, l’arrivée de Graham Potter rend les choses difficiles pour les joueurs. Potter a prospéré à Brighton et il met toujours en œuvre ses tactiques à Stamford Bridge. Cependant, d’innombrables blessures empêchent toute cohérence sur la feuille d’équipe.

João Félix répond à certains problèmes de blessure de Chelsea

Comme l’a souligné Fabrizio Romano, Chelsea a accéléré les pourparlers avec l’Atletico Madrid après plusieurs blessures récentes. À l’heure actuelle, Chelsea pourrait assembler un solide XI composé uniquement de joueurs sur son rapport de blessure. Edouard Mendy, Ben Chilwell, Reece James, Wesley Fofana, N’golo Kante et Ruben Loftus Cheek ont ​​tous des blessures considérables.

Cependant, João Félix est là pour s’intégrer au sommet, où Chelsea est visiblement absent des noms. , Raheem Sterling, Armando Broja et Pierre-Emerick Aubameyang sont tous blessés. Par conséquent, João Félix peut se glisser directement pour jouer un rôle dans l’équipe de Graham Potter.

