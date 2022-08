Chelsea subit le coup de N’Golo Kante avec le milieu de terrain pour manquer “plusieurs semaines”

N’Golo Kante sera absent “plusieurs semaines” après avoir subi une grave blessure aux ischio-jambiers, a confirmé vendredi l’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel.

Le milieu de terrain de 31 ans est sorti en boitant du match nul 2-2 du week-end dernier contre Tottenham Hotspur après la fin brutale d’un autre beau gros match – le dernier revers d’une carrière de plus en plus gâchée par des problèmes de forme physique.

Kante reste un élément essentiel de l’équipe de Tuchel, mais il n’a commencé que 21 matches de Premier League la saison dernière au milieu de blessures persistantes au genou et à l’aine, alors qu’il a également contracté le COVID-19.

Et lorsqu’on lui a demandé les dernières informations sur la disponibilité de l’international français, Tuchel a répondu : “[It is] assez serieux. On parle de semaines. Pas de bonnes nouvelles. Nous sommes déçus et tristes car N’Golo a été super important et super en forme. Il sera absent plusieurs semaines.”

Chelsea sera également privé de l’attaquant Armando Broja et Mateo Kovacic contre Leeds, tandis que Tuchel attend le résultat d’une enquête de l’Association anglaise de football pour déterminer s’il fera face à une interdiction de touche après avoir reçu un carton rouge après le coup de sifflet final contre les Spurs.

Tuchel et son homologue Antonio Conte ont également tous deux été accusés par la FA de comportement inapproprié après s’être affrontés deux fois et le patron de Chelsea fait l’objet d’une enquête pour des commentaires qu’il a faits concernant l’arbitre Anthony Taylor.

Mike Dean, l’arbitre assistant vidéo (VAR) du match de dimanche dernier contre Tottenham, a par la suite admis qu’il aurait dû demander à Taylor de revoir le coup de cheveux de Cristian Romero sur Marc Cucurella juste avant le corner qui a conduit à l’égalisation des temps d’arrêt des Spurs.

N’Golo Kante a boité lors du match nul 2-2 de Chelsea contre Tottenham Hotspur en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Visionhaus/Getty Images

“Depuis, j’ai étudié les images, parlé à d’autres arbitres et, après réflexion, j’aurais dû demander à Taylor de visiter son moniteur au bord du terrain pour jeter un coup d’œil par lui-même”, a déclaré Dean dans une colonne pour The Mail +.

En réponse, Tuchel a déclaré: “J’espère que je ne suis pas trop honnête, mais si l’erreur est si grosse et si évidente, à quoi bon ne pas l’admettre si le monde entier la voit?

“J’ai un peu de mal à être pleinement impressionné par la déclaration, je dois le dire. C’est tellement clair et évident, je n’arrive toujours pas à comprendre comment un arbitre ne peut pas prendre une décision qui était la bonne.”

La rupture de Tuchel avec Conte a conduit les joueurs et le personnel à s’impliquer à deux reprises, notamment au coup de sifflet à plein temps alors qu’une poignée de main entre les deux managers s’est rapidement transformée en dispute.

“C’est très important de rire de nous-mêmes”, a déclaré Tuchel.

“Bien sûr qu’on rigole [about the handshake turning into an internet meme]. Je riais dans le vestiaire parce que c’était la chaleur du match et c’était quand même pas si mal pour moi, c’était une poignée de main, un peu trop longue et trop lourde je l’avoue, mais il n’y a pas eu de mal, du moins de mon côté.

“Il m’a parlé italien donc je ne sais jamais comment nous ne nous sommes pas insultés. L’affaire aurait pris fin s’il n’y avait pas eu 20 personnes autour de nous pour que ça paraisse bien pire qu’il ne l’était en réalité. Mais si vous avez [a] réaction comme celle-ci, vous devez vivre avec la réaction à son égard.”