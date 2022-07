Chelsea souffle alors que Barcelone s’apprête à battre les Blues pour la deuxième signature estivale

Chelsea semble sur le point de manquer la signature de Jules Kounde au géant espagnol du FC Barcelone, a-t-on appris.

Chelsea et Barcelone se sont déjà battus pour une signature majeure cet été sous la forme de Raphinha.

Les Blues ont volé une marche sur Arsenal pour le Brésilien, qui semblait être lié à Stamford Bridge.

Cependant, Barcelone est intervenue et, malgré ses problèmes financiers, a pu conclure un accord avec Leeds United pour le Sud-Américain.

Maintenant, La Blaugrana semble prête à faire de même avec Chelsea dans sa chasse à Jules Kounde.

Chelsea était fortement lié au Français l’été dernier, et plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Koundé était sur le point de devenir la troisième signature de Chelsea cet été après les captures de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly :

Kounde devrait devenir la troisième signature estivale de Chelsea dans un accord qui pourrait donner le feu vert à Azpilicueta #cfc https://t.co/p0ppITuXHc – Matt Law (@Matt_Law_DT) 22 juillet 2022

Maintenant, cependant, selon le média espagnol Sport, il semble que Barcelone ait devancé Chelsea dans la course à la signature de Kounde, même si les Blues avaient également convenu d’une redevance pour le joueur.

Sport rapporte que Koundé du FC Barcelone se rapproche, la partie espagnole ayant conclu un pré-accord avec le joueur français sur un contrat de quatre ans. Le Barça espère achever le transfert pour Koundé dans la semaine à venir.

Si Chelsea manquait Kounde, Presnel Kimpembe du PSG serait leur seul objectif estival restant après l’échec d’un accord pour Nathan Ake et Matthijs de Ligt a rejoint le Bayern Munich.

