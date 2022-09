Chelsea s’intéresse à Rafael Leao alors qu’il envisage une augmentation de salaire à l’AC Milan

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

L’attaquant international portugais de 23 ans est actuellement sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2024, mais après que Chelsea ait cherché à faire un geste pour sa signature vers la fin du mercato estival, le Rossoneri n’ont pas perdu de temps pour entamer des pourparlers sur un nouvel accord à long terme.

Ayant contribué à huit buts en autant d’apparitions dans toutes les compétitions cette saison, il est rapporté que Leao souhaite parvenir à un accord avant le début de la Coupe du monde en novembre pour éviter les distractions potentielles. Les champions de Serie A sont prêts à lui offrir une augmentation de salaire sur son contrat actuel à un chiffre d’environ 6 millions d’euros par saison, mais il est entendu qu’il recherche un total plus proche de 7 millions d’euros.

Il a déjà été signalé que l’AC Milan recherchait des honoraires de 150 millions d’euros, sa clause de libération, avant d’entamer des pourparlers sur un éventuel transfert.

11h50 BST: Deux stars de l’USMNT ont fait de grands pas en Premier League cet été mais sont ravies pour novembre.

10h44 BST : Capitaine portugais Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il ne se retirerait pas de ses fonctions internationales après la Coupe du monde et qu’il souhaitait participer à l’Euro 2024.

L’attaquant de Manchester United a déclaré que “la route n’est pas encore terminée” pour lui lors d’un gala organisé par la Fédération portugaise de football (FPF) mardi pour être devenu le meilleur buteur international masculin en septembre 2021.

“Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur”, a déclaré Ronaldo. “Je n’ai jamais pensé qu’un jour je pourrais y parvenir. Je remercie tous ceux qui ont été importants dans ma carrière. La route a été longue, mais je voudrais dire que ma route n’est pas encore terminée. [You’re going to have to] prendre un peu plus de charge de Cris [Ronaldo.]”

Depuis ses débuts au Portugal en 2003, Ronaldo a marqué 117 buts en 189 matchs internationaux, dépassant le record de 109 buts établi par l’ancien attaquant iranien. Ali Daei.

Cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, Ronaldo a été capitaine du Portugal à la gloire de l’Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019.

“J’espère faire partie de la Fédération encore quelques années”, a-t-il ajouté. “Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande. Je suis dans une équipe avec des jeunes. Je veux faire partie de cette Coupe du monde et de l’Europe aussi, je vais l’assumer tout de suite.”

10.22 BST: El Mundo a révélé certaines des exigences contractuelles formulées par Lionel Messi de renouveler son contrat avec Barcelone en 2020.

Le journal espagnol affirme avoir eu accès à des documents et des e-mails qui montrent que Messi voulait un contrat de trois ans, une prime de signature de 10 millions d’euros, des garanties de remboursement de salaires différés, la réduction de sa clause de libération et une loge privée. pour lui et Luis Suarez‘s familles au Camp Nou.

Plus tard cette même année, après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich, Messi a déposé une demande de transfert via un burofax, une forme de livraison enregistrée, mais ce n’est qu’en 2021 qu’il est parti pour le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit.

En 2021, il avait convenu des termes d’un nouveau contrat avec le nouveau président Joan Laporta, bien que le Barça n’ait pas les moyens de l’enregistrer auprès de la Liga, alors que ses demandes de l’année précédente n’avaient jamais été éclairées par l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

Messi avait voulu prolonger son contrat jusqu’en 2023 avec une option unilatérale pour ajouter une autre année. Il souhaitait également que sa clause libératoire soit ramenée de 700 millions d’euros à 10 000 euros symboliques.

Il était prêt à renoncer à 20% de son salaire fixe (qui était d’environ 70 millions d’euros par an à l’époque) en 2020-21 alors que le club continuait de faire face aux retombées de la pandémie de COVID-19, mais il a demandé que tous les salaires différés soient payés. de retour dans les saisons suivantes.

Selon le rapport, Messi voulait également des garanties que son frère, Rodrigo, un agent, recevrait ce qui lui était dû par le club et que son salaire serait ajusté en conséquence en cas de hausse des impôts, entre autres.

09h33 BST : Milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi est la cible n ° 1 de Barcelone à remplacer Sergio Busquets la saison prochaine, selon divers rapports dans les médias catalans.

Zubimendi, 23 ans, a un contrat à Anoeta jusqu’en 2025 et une clause libératoire de 60 millions d’euros, que La Real tente d’augmenter, par Mundo Deportivo. Il devrait faire sa 100e apparition pour la Real Sociedad après la pause internationale et a également été sélectionné une fois par l’Espagne, bien qu’il n’ait pas été inclus dans l’équipe la plus récente de Luis Enrique.

Le Barça se prépare à la vie après Busquets, qui a maintenant 34 ans et est en fin de contrat l’été prochain. Diario Sport rapporte qu’il veut partir à l’expiration de son contrat, l’Inter Miami de la Major League Soccer étant une option pour le milieu de terrain espagnol.

09.11 BST : Défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt pense qu’il a fait le bon choix en rejoignant le Bayern Munich pour 77 millions d’euros de la Juventus cet été.

L’ancienne star de l’Ajax a snobé Barcelone et a déménagé à la Juventus en 2019 pour 75 millions d’euros et a fait 117 apparitions pour les géants de Turin. Mais cet été, le joueur de 23 ans a signé un contrat de cinq ans avec les champions de Bundesliga.

“Pour moi, le transfert au Bayern Munich a été un saut de qualité en termes d’équipe”, a-t-il déclaré. Ciel Italie. “C’est un club qui a l’ambition de toujours gagner la Ligue des champions. A la Juventus, cette ambition était moindre.

“J’ai senti que c’était le bon moment pour faire ce saut de qualité et je l’ai fait. Je me suis beaucoup amusé à la Juventus mais le Bayern est plus proche de la philosophie de l’équipe nationale.”

08h42 BST : Attaquant de l’Atlético Madrid Álvaro Morata a révélé qu’il était sur le point de rejoindre Barcelone lors du mercato de janvier dernier.

Morata, qui jouait en prêt à la Juventus de l’Atletico Madrid, a même parlé à l’entraîneur de Barcelone Xavi de la possibilité de déménager au Camp Nou.

“Il y avait des options”, a déclaré Morata, qui est revenu à l’Atletico cet été après un prêt de deux ans à la Juve. “J’ai parlé avec Xavi, nous avons parlé de football et d’autres choses. Ça fait du bien de parler à Xavi, l’entraîneur et un ancien joueur que j’admirais quand j’étais jeune.

“J’avais quatre ou cinq possibilités de partir au mercato d’hiver mais au final, l’entraîneur de la Juventus [Massimiliano] Allegri voulait que je reste. Allegri voulait que je reste à la Juventus et m’a dit qu’il voulait que je joue avec [Dusan] Vlahovic. De plus, l’Atletico était celui qui avait le dernier jour.”

08h00 BST : Ailier du Real Madrid Marco Asensio est resté muet sur son avenir au milieu des rapports que Barcelone s’intéresse à lui.

Asensio, 26 ans, n’a pas signé de prolongation de contrat avec Madrid, son contrat expirant l’été prochain.

Lorsqu’on lui a demandé si le Barça l’avait contacté, Asensio a répondu Se débrouiller: “Honnêtement, je ne sais pas. Je suis concentré sur le présent, sur le moment présent et je suis là pour tout donner à l’équipe nationale puis avec mon club. Je n’y ai pas pensé, je n’ai pas ce sont des choses qui ressortent.

“J’ai reçu 200 messages de mes amis quand ça [Barcelona reports] sortit de. Je leur ai dit que je vis dans un monde où il y a beaucoup de rumeurs et c’est normal. A partir de janvier je peux signer avec n’importe quel club et c’est normal que je sois lié à beaucoup d’autres clubs.

“Il y aura toujours des nouvelles et que je ne peux pas contrôler.”

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Arkadiusz Milik est impressionnant en prêt avec la Juventus, qui veut le signer de manière permanente, dit Calciomercato. L’attaquant de 28 ans a marqué trois buts en trois titularisations pour le Bianconeri depuis son arrivée de Marseille cet été, et l’accord comprend une option qui permet au club de Serie A de le signer pour 7 millions d’euros.

– Arsenal a été lié à l’Eintracht Francfort Jesper Lindström dernièrement, mais SPORT1 révèle qu’il n’y a pas de clause de libération dans son contrat qui expire en 2026. Le milieu de terrain offensif de 22 ans est un joueur clé pour Francfort depuis une saison en petits groupes lors de la campagne 2021-22, et il semble que des équipes de toute l’Europe surveillera ses progrès en janvier.

– Milieu de terrain d’Everton Alain est en pourparlers avec Al Wahda, écrit Initié du football. Le joueur de 31 ans n’a pas encore fait son apparition pour l’équipe de Frank Lampard cette saison, et avec la fenêtre de transfert prévue jusqu’au 4 octobre dans la Pro League des Émirats arabes unis, ils espèrent débarquer Allan avant la fin de la date limite. Le Brésilien a rejoint Everton depuis Naples pour 21 millions de livres sterling en 2020.

– L’AC Milan traque l’ailier de Ligue 1 Jérémy Dokurévèle Calciomercato. Alors que le joueur de 20 ans est sur le radar de la hiérarchie de San Siro depuis un certain temps, ils attendent de voir comment il se comportera pour Rennes cette saison. Doku a contribué à trois buts alors que la Belgique battait la Biélorussie 8-0 en mars, mais il a depuis trouvé la majorité de ses apparitions sur le banc.

– Après qu’ESPN ait rapporté que Nice était intéressé par Mauricio Pochettino pour reprendre le poste de directeur vacant mardi, Le télégraphe quotidien dit que l’entraîneur argentin ne souhaite pas revenir à la direction avec le club de Ligue 1. L’ancien manager de Tottenham Hotspur est un agent libre depuis qu’il s’est séparé du Paris Saint-Germain en juillet.

– Ancien milieu de terrain lillois Xeka devrait signer avec Rennes jusqu’en 2024, rapporte Nicolas Schira. Xeka était un agent libre depuis l’expiration de son contrat avec le club de Ligue 1 cet été, mais il semble qu’il restera dans l’élite française après avoir accepté les conditions avec Les Rennais. Des rapports suggéraient précédemment que le joueur de 27 ans avait été offert à Arsenal.