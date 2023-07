Chelsea signe un adolescent brésilien qui pourrait participer à une tournée américaine

Un adolescent brésilien qui bat tous les records rejoindra Chelsea pour sa prochaine tournée aux États-Unis. Cependant, ne vous attendez pas à ce que ce joueur de 18 ans embrase Stamford Bridge lors de la première saison de Mauricio Pochettino. On s’attend à ce que l’ailier reparte en prêt cette saison à venir pour poursuivre son développement.

Le joueur est la jeune star de Santos, Angelo Gabriel. Il a fait la une des journaux à l’âge de 15 ans lorsqu’il a fait ses débuts avec Santos au Maracana contre Fluminense. Il était le plus jeune joueur de l’histoire du championnat national du Brésil lorsqu’il a fait ses débuts en équipe senior. Un seul joueur a représenté Santos à un plus jeune âge. Ce départ précoce a permis à Angelo Gabriel d’accumuler déjà plus de 100 apparitions en son temps avec Santos. Il est également le plus jeune buteur de l’histoire de la Copa Libertadores.

Selon Fabrizio Romano, Chelsea dépense 16,85 millions de dollars pour acquérir l’international brésilien U-20. C’est la troisième arrivée de Chelsea cet été que le club a dû payer. Angelo rejoint Nicolas Jackson et Christopher Nkunku. Les deux devraient figurer pour Chelsea dans la saison à venir. Pourtant, ces trois nouveaux arrivants sont des attaquants.

Adolescent brésilien en tournée estivale à Chelsea

Les Blues aimeraient une certaine compétition au sommet après un affichage lamentable de buts il y a une saison. Les 38 buts de Chelsea étaient cinquièmes à partir du bas de toute la Premier League lors de la campagne 2022/23. Cela a renvoyé Kai Havertz, Christian Pulisic et Mason Mount cet été, ce qui ouvre la porte à quelqu’un pour intervenir à l’avant de la formation de Chelsea.

Angelo pourrait figurer à cet endroit lors de la série de matches amicaux de Chelsea aux États-Unis cet été. Avec des matchs contre Wrexham, Brighton, Newcastle, Fulham et Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino a de nombreuses chances d’expérimenter avec différents joueurs. Angelo fera partie de l’équipe élargie de Chelsea pour ces matchs.

Cependant, à moins d’une masterclass aux États-Unis, Angelo sera prêté la saison prochaine. Une option potentielle est Strasbourg en Ligue 1. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a acheté Strasbourg. Ce faisant, il a transformé le club français en un relais pour Chelsea où ses joueurs peuvent évoluer dans une forte compétition. Si Angelo est prêté à Strasbourg, il apprendra sous l’entraîneur-chef Patrick Vieira.

PHOTO : IMAGO / PA Images