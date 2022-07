Chelsea signe un accord pour un défenseur “d’élite”

Chelsea a poursuivi sa frénésie de dépenses après Abramovich

Les géants de la Premier League, Chelsea, ont participé à la signature du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, 31 ans, du côté italien de Naples, alors que les Londoniens sortent à nouveau leur chéquier alors qu’ils continuent de sortir de l’ère Roman Abramovich.

Défenseur central rapide et puissant, Koulibaly a été recruté par l’équipe de Serie A pour renforcer les rangs défensifs du patron de Chelsea, Thomas Tuchel, après avoir perdu les services d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen, des bcogs cruciaux qui ont rejoint respectivement les équipes espagnoles du Real Madrid et de Barcelone. sur les transferts gratuits ces dernières semaines.

Il a signé un contrat de quatre ans, les frais de transfert s’élevant à 32 millions de livres sterling (38 millions de dollars).

“Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe à Chelsea,“ a déclaré Koulibaly après avoir signé son contrat avec les Bleus.

“C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est venu en premier pour m’avoir en 2016 mais nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l’ai accepté parce qu’ils me voulaient vraiment. venir en Premier League pour jouer pour eux.

“Quand j’ai parlé à mes bons amis Edou [Mendy] et Jorginho ils ont facilité mon choix.“

Koulibaly représente un coup de transfert important pour le nouveau régime de Todd Boehly à Stamford Bridge.

L’homme d’affaires américain, qui est copropriétaire de l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles, a succédé à l’ancien propriétaire Roman Abramovich dans la salle de conférence de Chelsea après que le milliardaire russe a choisi de placer le club sur le marché libre peu après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine. .

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par le Chelsea FC (@chelseafc)

Abramovich a ensuite été sanctionné par le gouvernement britannique qui visait à restreindre la capacité du club à effectuer ses activités quotidiennes.

Mais avec ces sanctions désormais levées sous le nouveau propriétaire du club, Boehly a agi rapidement pour fournir à Tuchel les renforts nécessaires pour aider à combler l’écart entre Chelsea et les champions de Premier League Manchester City, ainsi que l’équipe rampante de Liverpool de Jurgen Klopp.

Le transfert de Koulibaly intervient peu de temps après que Chelsea a également confirmé l’accord de signature de l’international anglais Raheem Sterling de Manchester City.

“Kalidou Koulibaly est l’un des défenseurs de l’élite mondiale et nous sommes ravis de l’accueillir à Chelsea.,“ Boehly l’a annoncé dans un communiqué.

“Un grand leader et un joueur d’équipe exemplaire, Kalidou apporte une riche expérience et des attributs qui profiteront à notre équipe et au club dans son ensemble.”

Koulibaly a fait 317 apparitions en huit saisons avec Napoli, remportant une Coppa Italia et une Supercoppa Italia pendant son séjour en Italie. Il a également été nommé dans l’équipe de Serie A de l’année à quatre reprises, en plus d’être couronné meilleur défenseur de Serie A lors de la saison 2018-19.

Il a également remporté 62 sélections pour l’équipe nationale du Sénégal et les a menés à la victoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.