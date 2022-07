Chelsea signe Raheem Sterling de Manchester City pour un contrat de cinq ans

La star anglaise Raheem Sterling a rejoint Chelsea depuis Manchester City pour un contrat de cinq ans. La star anglaise a été l’un des joueurs clés de Manchester City au cours des sept dernières saisons, atteignant le double de buts dans chacune de ces campagnes et remportant neuf distinctions majeures, dont quatre titres de Premier League.

Sterling a marqué 25 buts la saison dernière alors que Manchester City a conservé le titre de Premier League et a atteint les demi-finales de l’UEFA Champions League. Depuis la saison 2016-17, Sterling est l’un des huit joueurs à avoir marqué 80 buts ou plus en Premier League, avec une moyenne de 22 dans toutes les compétitions au cours des cinq dernières saisons, ainsi qu’une moyenne de 10 passes décisives par trimestre au cours de la même période.

De retour à Londres pour jouer pour les Blues, Sterling a déclaré : « Avant tout, c’est un plaisir d’être ici.

“J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas.

“Londres est ma maison et là où tout a commencé pour moi, et c’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt.

«Je veux profiter de l’occasion pour remercier Todd, Behdad, le groupe de propriétaires, Thomas, et tous ceux qui ont participé au processus pour m’amener ici.

“J’ai hâte de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain.”

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a salué le transfert de Sterling au club londonien.

“Raheem Sterling est un gagnant en série et sa signature est une étape importante dans le renforcement de notre équipe. Nous sommes ravis que Raheem revienne à Londres avec Chelsea, et nous avons hâte de voir son talent de classe mondiale exposé à Stamford Bridge », a-t-il déclaré.

Plus tôt, Sterling a publié un message d’adieu sincère à ses anciens coéquipiers ainsi qu’au personnel et aux fans du club sur son compte de réseau social.

« Sept saisons. Onze trophées majeurs. Une vie de souvenirs. Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans. À mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain. Au personnel de l’arrière-boutique. Au personnel du bureau. Aux fans qui ont inlassablement soutenu l’équipe. Et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand », a écrit Sterling.

