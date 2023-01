Chelsea signe Noni Madueke du PSV Eindhoven, Nottingham Forest fait venir Chris Wood en prêt de Newcastle United

Chelsea a signé l’ailier Noni Madueke du PSV Eindhoven pour un contrat de sept ans et demi, avec une option de prolongation d’un an, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Le joueur de 20 ans a rejoint l’équipe de jeunes du PSV en 2018 et a fait ses débuts avec l’équipe senior deux ans plus tard. Depuis lors, il a marqué 20 buts et fourni 14 passes décisives en 80 apparitions.

“Nous sommes ravis d’amener Noni à Chelsea. C’est un talent passionnant qui a prouvé sa qualité au cours des dernières années avec le PSV jouant dans une solide ligue européenne”, a déclaré le président de Chelsea, Todd Boehly.

“Nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Chelsea pour cette prochaine étape de sa carrière. Nous sommes sûrs qu’il fera partie intégrante de notre équipe.”

Madueke est la sixième signature de Chelsea de la fenêtre de transfert de janvier. Selon les médias, Chelsea a versé au PSV environ 35 millions d’euros (38 millions de dollars).

Chelsea, 10e au classement de la Premier League, affronte Liverpool samedi.

Forêt obtenir du bois

Nottingham Forest a engagé l’attaquant néo-zélandais Chris Wood du club de Premier League Newcastle United en prêt pour le reste de la saison, avec une option pour rendre le transfert permanent jusqu’à l’été 2024, ont-ils annoncé vendredi.

Wood a marqué deux fois en 18 matchs cette saison pour Newcastle, qui est quatrième de la Premier League avec 38 points après 19 matchs. Le club promu Forest est 13ème avec 20 points.

« Vous pouvez voir la transition (chez Forest) au cours des 18 derniers mois et elle progresse dans le bon sens. C’est un projet qui va dans la bonne direction”, a déclaré Wood, qui a marqué 33 buts en 70 matchs avec la Nouvelle-Zélande.

Wood a marqué 53 fois en 165 apparitions pour Burnley avant de déménager à Newcastle il y a un peu plus d’un an pour 25 millions de livres (30,85 millions de dollars).

Il a marqué cinq fois en 39 matchs avec Newcastle.

Leicester signe Kristiansen

Leicester City a recruté le défenseur Victor Kristiansen du club danois de Superliga FC Copenhagen, ont annoncé vendredi les deux clubs.

Le Danois de 20 ans rejoindra l’équipe de Premier League pour un montant non divulgué, mais les médias britanniques et danois ont annoncé que ce serait pour environ 17 millions de livres (21,07 millions de dollars).

Kristiansen a signé un contrat de 5 ans et demi qui le maintiendra au King Power Stadium jusqu’à l’été 2028.

“La Premier League est probablement la meilleure ligue du monde et Leicester est une équipe de premier plan, donc bien sûr, j’étais excité”, a déclaré Kristiansen.

“C’était une évidence pour moi de dire oui à cette belle opportunité.”

Leicester est 15e du championnat avec 17 points, deux points au-dessus de la zone de relégation.

