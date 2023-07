Chelsea signe Nicolas Jackson de Villarreal pour 37 millions d’euros

Nicolas Jackson est la deuxième signature de Chelsea du mercato estival. Aitor Alcade/Getty Images

Chelsea a recruté l’attaquant Nicolas Jackson de Villarreal pour 37 millions d’euros (40,6 millions de dollars) vendredi.

Jackson a signé un contrat de huit ans avec le club de l’ouest de Londres après avoir terminé son examen médical dimanche.

L’attaquant sénégalais a fait 38 apparitions dans toutes les compétitions pour Villarreal la saison dernière, marquant 13 buts et faisant quatre passes décisives.

Todd Boehly et Clearlake Capital, le consortium qui a acheté Chelsea en 2022, ont généralement accordé de longs contrats aux nouvelles signatures et l’accord de huit ans de Jackson suit des goûts de Enzo Fernández et Mykhailo Mudryk qui ont tous deux conclu des accords de huit ans et demi avec le club en janvier.

L’attaquant est la deuxième signature de Chelsea du mercato après l’arrivée de Christopher Nkunku du RB Leipzig au début du mois.

L’arrivée de Jackson survient au milieu des changements d’équipe à Chelsea alors que le club cherche à façonner son équipe au goût du nouvel entraîneur-chef Mauricio Pochettino.

Chelsea a autorisé des joueurs de haut niveau à quitter le club cet été avec N’Golo Kanté et Kalidou Koulibaly rejoignant des clubs en Arabie saoudite tandis que des sources ont déclaré jeudi à ESPN que Manchester United avait conclu un accord avec Chelsea pour signer Mason Mount.