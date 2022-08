Chelsea signe Marc Cucurella de Brighton pour 63 millions de livres sterling

Chelsea a signé Marc Cucurella de Brighton et Hove Albion, a-t-on annoncé vendredi.

Cucurella rejoint Chelsea dans un accord d’une valeur initiale de 56 millions de livres sterling avec un potentiel de 7 millions de livres sterling en modules complémentaires.

Cucurella, 24 ans, était recherché par Manchester City et Cucurella a remis une demande de transfert, mais les deux clubs n’ont pas pu conclure d’accord, Brighton restant ferme sur une évaluation de 50 millions de livres sterling pour l’arrière gauche. L’accord est au point mort, car des sources ont déclaré à ESPN que City n’était pas disposé à payer le prix demandé pour le transfert, permettant à Chelsea de se battre pour sa signature.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

Des sources ont déclaré à ESPN que City n’était intéressé à signer l’arrière gauche espagnol que si les frais de transfert demandés étaient abaissés à 35 millions de livres sterling.

Tout au long de la fenêtre de transfert, Thomas Tuchel a cherché à renforcer ses options défensives avec Antonio Rudiger et Andreas Christensen rejoignant respectivement le Real Madrid et Barcelone. Chelsea voulait signer Matthijs de Ligt et Jules Kounde, mais les deux défenseurs ont choisi de déménager au Bayern Munich et à Barcelone.

Cucurella, qui a remporté le prix du joueur de la saison de Brighton la saison dernière, a disputé 38 matchs au cours de son séjour d’un an avec l’équipe de Graham Potter.