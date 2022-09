Chelsea signe le défenseur Wesley Fofana de Leicester City

Le nouveau défenseur de Chelsea, Wesley Fofana, a pris un coup dans son ancien club de Leicester après avoir terminé son passage acrimonieux à Stamford Bridge mercredi.

Fofana a conclu un contrat de sept ans avec Chelsea, qui paierait jusqu’à 70 millions de livres sterling (81,3 millions de dollars) pour le défenseur central français.

Le joueur de 21 ans a été exclu de l’équipe de Leicester par le patron Brendan Rodgers une fois que l’intérêt de Chelsea est devenu public, alimentant une amère saga de transfert qui a duré plusieurs semaines.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

En partie à cause de l’absence de Fofana, Leicester s’est effondré au fond de la Premier League, ce qui a conduit Rodgers à faire des commentaires critiques sur les joueurs instables qui déstabilisent son équipe.

Mais Fofana a riposté après la fin de son transfert à succès dans l’ouest de Londres.

“Merci à vous, fans des Foxes, pour votre gentillesse et votre soutien constant, même dans les moments où vous avez été amené à croire que je ne respectais pas le club. Je n’oublierai jamais comment nous avons vibré, exulté ou pleuré ensemble. Je ne t’oublierai jamais”, a écrit Fofana sur Instagram.

“J’ai choisi de ne pas communiquer pendant ce mercato malgré toutes les critiques et tous les commentaires souvent faux et trompeurs, même lorsqu’ils venaient du club.

« J’ai compris et j’ai appris. Je ne voulais pas nuire à l’image de l’institution et j’ai choisi d’encaisser plutôt que de répondre.

« Je remercie Top (Srivaddhanaprabha, président) pour sa compréhension, merci aux dirigeants, au coach qui m’a toujours apprécié, même s’il a choisi de beaucoup m’exposer ces derniers temps. Je l’ai eu entraîneur.

“Il y a eu des hauts et des bas mais je n’ai jamais triché, vous pouvez en être sûr. Merci à toutes les personnes qui travaillent ici au quotidien, vous êtes l’âme de ce club !

Fofana sera un ajout clé pour Chelsea après les départs à la fin de la saison des défenseurs centraux Antonio Rudiger et Andreas Christensen vers le Real Madrid et Barcelone.

Il a fait 52 apparitions pour Leicester après avoir rejoint les Foxes en octobre 2020 pour un montant de 32 millions de livres sterling de Saint-Etienne, remportant la FA Cup en 2021 en battant Chelsea.

Il a fait ses débuts à Saint-Etienne à 18 ans et s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs les mieux notés d’Europe.

A LIRE AUSSI : Max Verstappen s’attend à ce qu’il soit plus difficile de dominer à domicile

“Wesley est un défenseur extrêmement prometteur qui a déjà prouvé sa qualité en Premier League à un jeune âge”, a déclaré le président de Chelsea, Todd Boehly.

“Nous sommes ravis d’avoir pu amener l’un des talents les plus excitants d’Europe à Chelsea et de renforcer encore cette partie de notre équipe, à la fois pour cette saison et bien d’autres à venir.”

Le patron des Blues Thomas Tuchel a déjà recruté l’arrière central de Naples Kalidou Koulibaly et l’arrière gauche de Brighton Marc Cucurella, mais Chelsea a semblé fragile à l’arrière dans les premières semaines de la saison.

Une défaite 2-1 à Southampton mardi a souligné les problèmes de Chelsea et leurs dépenses ne sont peut-être pas encore terminées.

L’équipe de Tuchel a également ajouté l’attaquant anglais Raheem Sterling de Manchester City et ils restent liés à l’attaquant barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici