Chelsea signe le défenseur français Axel Disasi pour six ans

Chelsea a confirmé la signature d’Axel Disasi de Monaco pour un montant de 45 millions d’euros (49,23 millions de dollars).

Le joueur de 25 ans a signé un contrat de six ans et devient la sixième signature estivale du nouvel entraîneur-chef Mauricio Pochettino après Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Diego Moreira, Angelo Gabriel et Lesley Ugochukwu.

Chelsea s’est senti obligé de renforcer sa défense après que Wesley Fofana a subi une intervention chirurgicale sur une blessure au ligament croisé antérieur le mois dernier, le mettant à l’écart pendant plusieurs mois.

Disasi, qui avait encore deux ans sur son contrat monégasque, avait suscité l’intérêt d’un certain nombre d’équipes de Premier League, mais Chelsea a agi rapidement pour conclure un accord.

L’arrière central droit a fait trois apparitions pour la France lors de la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar et renforcera les options de Pochettino aux côtés de Thiago Silva, Trevoh Chalobah et Levi Colwill avec Benoit Badiashile qui n’a pas encore récupéré d’un problème aux ischio-jambiers.

Les Bleus restent actifs sur le marché avec le gardien Robert Sanchez une arrivée imminente de Brighton après que les deux clubs ont conclu un accord de 25 millions de livres sterling plus tôt cette semaine.

Chelsea espère signer le milieu de terrain Moises Caicedoégalement de Brighton, mais n’ont pas encore atteint le prix demandé – qui dépasse 100 millions de livres sterling – ayant eu deux offres rejetées à ce jour, dont la dernière totalisait 80 millions de livres sterling.