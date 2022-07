Chelsea signe le défenseur de Napoli Koulibaly pour un contrat de quatre ans

Le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly a signé un contrat de quatre ans avec Chelsea du club de Serie A Napoli, a annoncé samedi le club de Premier League.

Le capitaine sénégalais de 31 ans devient la deuxième signature après l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling depuis que le consortium de Todd Boehly a acheté le club.

“Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe à Chelsea”, a déclaré Koulibaly.

“C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est arrivé le premier à m’avoir en 2016 mais nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l’ai accepté parce qu’ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux.

“Quand j’ai parlé à mes bons amis Edou (Mendy) et Jorginho, ils ont facilité mon choix.”

Koulibaly, qui a mené le Sénégal au titre de la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année, a rejoint Napoli depuis Genk en 2014 et a fait 317 apparitions pour l’équipe italienne. Il a remporté le titre de la Coupe d’Italie en 2020.

Son arrivée à Stamford Bridge fait suite aux départs des défenseurs Antonio Rudiger vers le Real Madrid et Andreas Christensen vers Barcelone, tous deux en transferts gratuits.

“Koulibaly est un leader naturel et un caractère fort”, a déclaré Chelsea dans un communiqué.

“Il a beaucoup d’expérience dans la lutte pour les titres nationaux et internationaux et rejoint les Blues avant la campagne 2022/23 dans le but de faire exactement cela.”

