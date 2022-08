Chelsea signe le Chicago Fire et le jeune gardien de l’USMNT Gabriel Slonina

Chelsea a finalisé la signature du Chicago Fire et du jeune gardien international des États-Unis Gabriel Slonina, a-t-on annoncé mardi.

Des sources ont confirmé dimanche à ESPN que les clubs avaient accepté le transfert moyennant des frais de base de 10 millions de dollars qui pourraient atteindre 15 millions de dollars avec des modules complémentaires.

Slonina continuera avec le Fire en prêt pour le reste de la campagne MLS et se rendra à Stamford Bridge le 1er janvier. Il a signé un contrat de six ans avec le club londonien.

Gabriel Slonina était considéré comme l’un des joyaux de l’académie du Feu. Robin Alam/Icon Sportswire

“J’ai rejoint ce club avec l’ambition de jouer au plus haut niveau et ce fut un rêve devenu réalité de porter le maillot des Chicago Fire”, a déclaré Slonina dans le La libération du feu. “Ce club est devenu ma deuxième maison, ma deuxième famille, et il y a tellement de gens qui ont joué un grand rôle pour m’aider à arriver là où je suis aujourd’hui. Je suis tellement reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu de ma famille, mes entraîneurs, mes coéquipiers et toutes les personnes associées au club. Ce fut un honneur incroyable de travailler aux côtés de chacun d’entre vous.

“Aux fans, je tiens à vous remercier tous d’avoir soutenu un garçon local d’Addison. Vous m’avez inspiré à travailler mon plus dur jour après jour. Je promets que je continuerai à tout donner dans ces 11 derniers matchs pour aider à obtenir nous ramène dans les séries éliminatoires et concourir pour un championnat.”

Slonina a longtemps été considérée comme l’un des talents les plus brillants de l’académie du Fire et a pris la place de gardien de but partant avec la première équipe la saison dernière à l’âge de 17 ans. Lorsque Slonina a fait ses débuts professionnels, il est devenu le plus jeune gardien titulaire de l’histoire de la ligue à 17 ans et 81 jours.

L’international américain de la jeunesse a fait 34 apparitions pour le Fire, gardant 14 draps propres.

Slonina a figuré à plusieurs reprises pour les États-Unis au niveau des jeunes. En mai, il a déclaré son intention de continuer à représenter la nation malgré la possession d’un passeport polonais par l’intermédiaire de ses parents.

L’Américain rejoint Chelsea en tant que quatrième signature estivale du club, aux côtés de Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling et Omari Hutchinson.

Mardi également, Chelsea a annoncé avoir conclu un accord pour signer le milieu de terrain anglais des moins de 19 ans Carney Chukwuemeka d’Aston Villa. Des sources ont déclaré à ESPN que les équipes avaient convenu de frais initiaux de 15 millions de livres sterling, qui pourraient atteindre 20 millions de livres sterling.