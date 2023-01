Chelsea signe l’attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk

Chelsea a battu Arsenal à la signature de l’ailier international ukrainien Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk pour un montant qui pourrait atteindre 100 millions d’euros (88 millions de livres sterling, 108 millions de dollars) dimanche.

Le Shakhtar a confirmé que Mudryk coûterait aux Blues 70 millions d’euros au départ, avec 30 millions supplémentaires en ajouts liés aux performances.

Le joueur de 22 ans a signé un contrat de huit ans et demi à Stamford Bridge.

Cible à long terme pour les Gunners, Mudryk semblait prêt à rejoindre les dirigeants de la Premier League, mais Arsenal a refusé d’égaler la valorisation de 100 millions d’euros du Shakhtar.

Chelsea n’avait pas de telles réserves car un autre accord énorme porte leurs dépenses de transferts au cours de la première saison sous la propriété du consortium de Todd Boehly à plus de 400 millions de livres sterling.

“Nous sommes ravis d’accueillir Mykhailo à Chelsea”, a déclaré Boehly et le copropriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali, dans un communiqué du club.

“C’est un talent extrêmement excitant qui, selon nous, sera un formidable ajout à notre équipe maintenant et dans les années à venir.

“Il ajoutera de la profondeur à notre attaque et nous savons qu’il sera très chaleureusement accueilli à Londres.”

Mudryk était présent à Stamford Bridge pour le choc de Chelsea contre Crystal Palace.

Il a marqué 12 buts en seulement 44 apparitions en équipe première pour le Shakhtar, dont trois en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

“Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea”, a déclaré Mudryk.

“C’est un club énorme, dans une ligue fantastique et c’est un projet très attractif pour moi à ce stade de ma carrière.

“Je suis ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j’ai hâte de travailler et d’apprendre avec Graham Potter et son équipe.”

Potter subit une énorme pression pour transformer l’investissement de Chelsea en résultats sur le terrain après une série de six défaites en huit matchs.

L’équipe londonienne a déjà ajouté Benoit Badiashile, David Fofana, Andrey Santos et la signature du prêt de Joao Felix dans la fenêtre de janvier.

Dans un communiqué, le Shakhtar a confirmé que l’accord est une vente record pour un club ukrainien.

“J’ai des sentiments mitigés : pour gagner des trophées européens, je devrais inviter des footballeurs comme Mudryk dans notre club, dans notre ligue ukrainienne et ne pas les envoyer dans les meilleurs championnats et les meilleurs clubs du monde”, a déclaré le président du Shakhtar, Rinat Akhmetov. .

“Cependant, je suis sûr que Mykhailo gagnera le respect, la sympathie et l’amour de tous les connaisseurs du football mondial avec sa vitesse, sa technique, son jeu impressionnant et magnifique.”

