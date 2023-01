Chelsea signe Enzo Fernandez pour un montant record en Premier League

Chelsea a signé Enzo Fernandez pour un montant record en Premier League.

Les Bleus ont chassé la star de Benfica toute la fenêtre et l’accord semblait ne se faire qu’il y a quelques jours. Le mouvement s’est rapidement accéléré ces derniers jours, les Blues étant apparemment désireux de payer exactement ce que les Portugais demandaient.

Fernandez n’a signé de River Plate qu’au cours de l’été pour moins de 15 millions de livres sterling. Après une Coupe du monde réussie dans laquelle il a remporté le tournoi avec l’Argentine et le prix du jeune joueur, il est devenu l’un des joueurs dont on parle le plus en Europe.

Enzo Fernandez a attiré l’attention du monde entier lors de la Coupe du monde l’an dernier avec l’Argentine (Crédit image : Alex Caparros – FIFA/FIFA via Getty Images)

Les temps (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont été parmi les premiers à signaler que Chelsea était sur le point de débourser un incroyable 115 millions de livres sterling pour Fernandez, le gourou italien des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet)pendant ce temps, revendiqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) Chelsea voulait “le joueur à tout prix”. Benfica a insisté sur le fait que Fernandez n’était pas à vendre – seulement pour que les Bleus clarifient leurs sentiments.

Le précédent record de transfert de Chelsea était d’environ 100 millions de livres sterling, payé à l’été 2021 pour ramener Romelu Lukaku à Stamford Bridge depuis l’Inter Milan.

Chelsea a été extrêmement occupé sur le marché des transferts depuis que Todd Boehly a acquis le club l’été dernier et cet hiver a suivi l’été mouvementé, avec sept nouveaux arrivants.

Benoit Badiashile a été le premier à nous rejoindre avant David Datro Fofana et Andrey Santos. Joao Felix a déménagé à Londres en prêt, avant l’achat en titre de Mykhaylo Mudryk. Noni Madueke et Malo Gusto ont également signé pour les deux fois vainqueurs de la Ligue des champions.

Chelsea a eu un hiver mouvementé avec Mykhaylo Mudryk étant la grande nouvelle avant Fernandez (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Toujours âgé de 22 ans seulement, Fernandez fait désormais partie d’un club d’élite de joueurs qui se déplacent pour plus de 100 millions de livres sterling. Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Joao Felix, Antoine Griezmann, Jack Grealish et Romelu Lukaku constituent le reste de la liste.

Fernandez est évalué par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet) vaut 55 millions d’euros.

