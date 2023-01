Chelsea signe Enzo Fernandez de Benfica dans un contrat d’enregistrement

Chelsea a conclu un accord pour signer Enzo Fernandez de Benfica. Après des semaines, les Bleus ont enfin leur homme. Les frais de 130 millions de dollars briseront le record de transfert britannique pour les joueurs entrants.

Chelsea a fait traîner les négociations avec Enzo Fernandez en raison du paiement

Bien que le prix ait été convenu en principe depuis un certain temps, les deux clubs ont négocié la structure exacte pendant des heures. Benfica voulait recevoir trois versements sur deux ou trois ans. Chelsea, en revanche, était favorable à un accord plus étalé. Les Blues voulaient payer les 130 millions de dollars en six versements sur une période de cinq ans. Néanmoins, la structure finale a été convenue.

Malgré cette décision tardive, le journaliste de Sky Sports, Kaveh Solekol, a expliqué comment l’accord pouvait être traité en temps opportun. “Chelsea a les ressources pour le faire à la dernière minute”, a déclaré Solhekol. “Ils ont un jet privé en attente et peuvent se faire soigner à Lisbonne. Le joueur fait ce qu’il peut pour que cet accord se réalise. Benfica est prêt à ce que cela se fasse à la dernière minute.

L’accord bat de peu le précédent record de Premier League pour un transfert de joueur. Jack Grealish a coûté à Manchester City environ 6 millions de dollars de moins que Fernandez à l’été 2021.

Benfica réalise un retour sur investissement massif

Fernandez n’a déménagé à Benfica qu’il y a six mois. Le club portugais a dépensé environ 15 millions de dollars pour faire venir le milieu de terrain dynamique de River Plate en juillet. Fernandez n’a disputé que 17 matches de championnat pour Benfica, marquant un but et ajoutant cinq passes décisives dans cette compétition.

Le milieu de terrain de 22 ans a également aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar le mois dernier. Malgré son âge relativement jeune, Fernandez a participé aux sept matches de la compétition. Il a réussi à marquer un but et à fournir une passe décisive pendant le tournoi. Le jeu exceptionnel du milieu de terrain lui a valu le prix du jeune joueur de la FIFA lors de la compétition.

Chelsea a dépensé au total environ 600 millions de dollars au cours de la campagne en cours.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT