Chelsea signe Cesare Casadei de l’Inter Milan pour un contrat de six ans

Chelsea a signé vendredi le jeune italien Cesare Casadei pour un contrat de six ans avec l’Inter Milan.

Le milieu de terrain adolescent faisait partie de l’équipe italienne qui a atteint les demi-finales du Championnat d’Europe des moins de 19 ans cet été. Il a été décrit comme un milieu de terrain complet, avec un sens du but.

Casadei a commencé sa carrière de jeune avec Cervia avant d’attirer l’attention à Cesena, aidant leurs moins de 15 ans à atteindre les éliminatoires nationales. Lorsque Cesena s’est replié en 2018, il a déménagé à l’Inter et a eu un impact instantané, marquant un égaliseur à la 95e minute en quarts de finale des barrages alors qu’ils devenaient champions nationaux des moins de 17 ans en 2018/19, bien qu’ils soient encore écoliers et n’aient que 16 ans. ce mois de janvier.

À la fin de la campagne suivante, Cesena était un habitué des moins de 19 ans des Nerazzurri – le plus haut niveau du football junior en Italie. Il a joué pour l’équipe qui a été couronnée championne nationale la saison dernière, marquant un égaliseur crucial en battant la Roma en finale des barrages. Au total, il a marqué 16 buts en 38 apparitions dans la division Primavera de premier plan et en UEFA Youth League. en 2021/22.

“Cesare est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et nous sommes ravis qu’il ait maintenant accepté de rejoindre Chelsea, où il renforcera dans un premier temps notre équipe des moins de 21 ans. Il est un autre talent émergent passionnant que nous sommes impatients de voir se développer et progresser davantage alors qu’il percera dans le football senior dans les années à venir », a déclaré Neil Bath, responsable du développement des jeunes de Chelsea.

Casadei, 19 ans, s’est fréquemment entraîné avec l’équipe senior de l’Inter la saison dernière, étant nommé parmi les remplaçants par l’entraîneur Simone Inzaghi pour la première fois lorsqu’ils ont affronté Sassuolo en Serie A en février.

