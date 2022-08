Chelsea signe Carney Chukwuemeka d’Aston Villa pour un accord à long terme

Chelsea a signé le jeune milieu de terrain prometteur Carney Chukwuemeka d’Aston Villa pour un contrat de six ans, ont annoncé jeudi les deux clubs de Premier League.

Les équipes ont annoncé mardi qu’elles étaient parvenues à un accord pour le transfert et que l’international anglais des jeunes avait été autorisé à se rendre à Londres et à discuter de conditions personnelles.

Les détails financiers du transfert n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques ont rapporté que l’accord valait 20 millions de livres. (24,35 millions de dollars).

Chukwuemeka a rejoint l’académie de Villa de Northampton Town en 2016 et a fait ses débuts seniors en 2021. Il a joué 12 fois dans la ligue la saison dernière alors que le club basé à Birmingham a terminé 14e.

“Cela a été assez mouvementé mais je n’ai pas réussi à me sortir Chelsea de la tête ces derniers jours, donc je suis juste heureux et soulagé que tout soit fait”, a déclaré Chukwuemeka, 18 ans, sur le site Internet de Chelsea.

“Je suis tellement excité et j’ai juste hâte d’entrer sur le terrain, de rencontrer tous les joueurs et d’essayer de gagner des matchs et des trophées avec Chelsea.”

Chukwuemeka, qui a remporté le Under -19 Championnat d’Europe avec l’Angleterre le mois dernier, devient la quatrième signature de Chelsea de la fenêtre de transfert actuelle.

L’équipe de Thomas Tuchel a fait venir l’attaquant anglais Raheem Sterling de Manchester City et le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly de Naples.

Mardi, Chelsea a conclu un transfert pour le gardien adolescent Gabriel Slonina, mais l’Américain restera en prêt à l’équipe MLS du Chicago Fire pour la saison 2022-23.

Chelsea entame sa campagne de championnat à Everton le Samedi.

