Chelsea signe Benoit Badiashile pour le défenseur français

Chelsea a conclu un accord avec l’AS Monaco pour signer le jeune défenseur français Benoit Badiashile pour un montant estimé à 32,7 millions de livres sterling (39 millions de dollars). L’Athletic rapporte que le défenseur central de 21 ans a convenu de conditions personnelles avec les Blues et qu’un examen médical a été prévu.

Badiashile est un défenseur central gauche qui donnera au manager Graham Potter des options à l’arrière aux côtés de Thiago Silva, Wesley Fofana et Kalidou Koulibaly. Chelsea avait perdu Antonio Rudiger, Marcos Alonso et Andreas Christensen cet été, partis exercer leur métier en Espagne.

Le Guardian rapporte également que l’équipe de l’ouest de Londres avait convenu des conditions avec le défenseur croate Josko Gvardiol l’été dernier, mais n’a pas été en mesure de répondre au prix demandé par le RB Leipzig pour le joueur. Et maintenant, après une Coupe du monde stellaire, le prix demandé par Gvardiol devrait monter en flèche pour tous les prétendants potentiels. Chelsea aurait également regardé Piero Hincapie, 20 ans, du Bayer Leverkusen, et Evan N’Dicka, 23 ans, de l’Eintracht Francfort.

Chelsea signe Benoit Badiashile après la compétition d’autres clubs

Badiashile avait suscité l’intérêt de Manchester United la saison dernière et, plus récemment, de Newcastle United, qui étaient également prêts à répondre au prix demandé par Monaco pour le joueur. Cependant, Chelsea a agi rapidement pour acquérir les services du joueur et son arrivée apportera plus de profondeur à l’arrière et également une option à long terme pour Chelsea.

Le Français est un défenseur imposant, fort et rapide sur le ballon. Il utilise également sa hauteur de 6 pieds 4 pouces à bon escient pour être dominant dans les airs, ce qui sera utile en Premier League. De plus, Badiashile est un défenseur central qui conviendra au style de jeu de Potter en s’appuyant sur l’arrière. Le défenseur central a joué 135 fois pour Monaco alors qu’il a également fait deux apparitions pour l’équipe nationale française.

Chelsea envisage de recruter le milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez, qui était le jeune joueur du tournoi lors de la Coupe du monde récemment conclue au Qatar.

Photo : Images IMAGO / GEPA