Chelsea sera présent aux réunions du conseil d’administration après la chute de la Super League européenne

Les fans seront représentés aux réunions du conseil d’administration de Chelsea à partir du 1er juillet, a annoncé le club dans un communiqué mardi.

Trois « conseillers supporters » seront identifiés par le biais d’un « processus d’élection et de sélection » et autorisés à y assister pour « s’assurer que le sentiment général des supporters est considéré comme faisant partie du processus de prise de décision du club », bien qu’ils n’aient aucun droit de vote.

« Le club va maintenant consulter le Forum des supporters et plusieurs groupes de supporters non officiels pour discuter du processus proposé par le club pour choisir les trois conseillers des supporters », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

« Les critères de nomination ainsi que la sélection finale garantiront que la présence des supporters est représentative de notre base de supporters en général et est inclusive et diversifiée. Une nouvelle sélection sera effectuée avant le début de chaque saison. De plus amples informations concernant cette consultation seront communiquées directement au Forum des fans et aux autres groupes de supporters non officiels dans les prochains jours. «

Cette décision est une étape importante dans les efforts du club pour reconstruire ses relations avec les supporters suite à leur implication dans le projet raté de la Super League.

Ceux qui participent à toutes les réunions tout au long de l’année recevront 2500 £ du club pour faire un don à un organisme de bienfaisance de leur choix enregistré au Royaume-Uni, et les candidats retenus devront conclure un accord de confidentialité.

Environ 1000 fans se sont rassemblés devant Stamford Bridge le mois dernier pour protester contre la tentative de Chelsea de rejoindre la compétition séparatiste, provoquant des scènes de colère alors que le directeur technique et de la performance Petr Cech émergeait aux portes et tentait de raisonner les supporters.

Le Chelsea Supporters ‘Trust a par la suite publié une déclaration confirmant qu’ils avaient « peu ou pas de confiance » dans le président Bruce Buck et le PDG Guy Lawrence. Il n’y a eu aucune indication de changement dans la composition de la salle du conseil à ce stade, mais les Blues sont devenus le premier club impliqué à prendre une telle mesure pour rapprocher les fans des décideurs de cette manière, tandis que Liverpool a ouvert des discussions avec le club du Merseyside. forum des fans.