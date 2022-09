Graham Potter ne sera pas limogé si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions

Le nouvel entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, disposera de suffisamment de temps pour mettre en œuvre sa stratégie à Stamford Bridge, et son travail ne sera pas menacé même si les ambitieux Blues ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, selon des informations parues dans les médias britanniques.

L’ancien patron de Brighton, Potter, 47 ans, a été nommé nouveau patron de Chelsea jeudi – un jour retiré du limogeage de choc de Thomas Tuchel par le nouveau propriétaire Todd Boehly après le début moins qu’impressionnant des géants de la Premier League qui dépensent gratuitement pour la nouvelle campagne.

Mais alors que l’ancien régime dirigé par Abramovich avait une politique tacite selon laquelle un top quatre et une qualification pour la Ligue des champions étaient l’attente minimale d’un entraîneur-chef de Chelsea, l’américain Boehly – qui dirigeait le consortium qui a acheté le club à Roman Abramovich. en mai – aurait demandé à Potter de superviser un changement de culture dans le sud-ouest de Londres.

Chelsea est actuellement sixième du classement de la Premier League, à deux places et trois points derrière Brighton, quatrième, et a perdu son premier match de Ligue des champions de la saison contre le Dinamo Zagreb, dans ce qui s’est avéré être le dernier match de Tuchel en charge – un match qui est venu un peu plus d’un an après le moment où le patron allemand a remporté la deuxième couronne de la Ligue des champions de Chelsea au Portugal contre son rival anglais Manchester City.

Potter, cependant, aurait été chargé de superviser un changement de culture à Chelsea dans le cadre de la stratégie à long terme de Boehly pour construire une nouvelle ère au club – mais afin de jeter les bases du succès, il est entendu que Potter a été informé qu’à moins d’une chute de forme précipitée, son travail sera en sécurité, quel que soit l’endroit où il finira en Premier League à la fin de la saison.

Chelsea n’a terminé en dehors des quatre premiers que deux fois au cours des dix dernières saisons. À ces deux occasions, le manager (Jose Mourinho et Antonio Conte) a été licencié.

Les rapports indiquent que Boehly voit une similitude entre Potter et Andrew Friedman : l’homme engagé par son équipe de baseball LA Dodgers en tant que président des opérations sportives en 2014, et on pense que la nouvelle hiérarchie de Chelsea voit des similitudes entre lui et Potter dans leurs capacités à tirer le meilleur parti des atouts dont ils disposent.

Friedman a déjà excellé à la tête de l’une des équipes “inférieures” du baseball, les Rays de Tampa Bay.

Potter, qui a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea, tirera probablement également confiance de la façon dont Boehly et les Dodgers sont restés fidèles à leur seul poste de direction à ce jour, Dave Roberts, qui a été embauché en 2015 et reste un incontournable de la franchise MLB. .