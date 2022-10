Chelsea s’effondre au retour de l’entraîneur Graham Potter à Brighton

BRIGHTON, Angleterre – Si Graham Potter avait le moindre doute sur ce qui l’attendait à son retour à Brighton samedi, cela s’est dissipé lorsque les joueurs ont émergé pour le coup d’envoi lorsque les supporters locaux ont adapté le classique des Beatles “Hey Jude” à “Hey Judas”. “

2 Connexe

Ce fut un après-midi éprouvant et extrêmement embarrassant pour l’entraîneur de 47 ans, qui a brusquement quitté Brighton le mois dernier après une période de trois ans extrêmement réussie pour remplacer Thomas Tuchel à Stamford Bridge. La défaite 4-1 de samedi était sa première en tant que patron des Blues et simultanément la première victoire de son successeur sur la côte sud, Roberto De Zerbi, à la sixième tentative.

Brighton était magnifique, visiblement enthousiasmé par la perspective de faire comprendre à Potter que la marche qu’il avait franchie ne l’avait pas élevé à un niveau intouchable. Et ce n’était pas seulement à propos de Potter. Marc Cucurella, le défenseur qui a remis une demande de transfert d’été pour rejoindre Manchester City avant que Chelsea ne paie des frais de transfert plus élevés, 62 millions de livres sterling, pour débarquer leur homme, a été hué pour la première fois. Le pire a suivi quand il a retardé une remise en jeu précoce.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Au total, sept entraîneurs, membres du personnel et joueurs ont échangé Brighton contre Chelsea à ce jour, un flux de talents qui a clairement irrité les supporters locaux.

“Je n’avais aucune attente,” dit Potter. “Je n’ai rien à dire désolé, je n’ai rien à m’excuser. J’ai fait du bon travail. Vous pouvez voir que l’équipe est une bonne équipe. J’ai pris le relais quand ils étaient quatrièmes à partir du bas en Premier League, probablement le troisième pire équipe.

“Il y a beaucoup d’argent qui a été collecté grâce aux ventes de joueurs et il y a beaucoup de bons joueurs sur le terrain. J’espère pour eux que le prochain manager fera un aussi bon travail et c’est génial pour eux.”

Ce qui devrait plus alarmer Potter, c’est que c’était une défaite en grande partie de sa faute. Le système 3-4-2-1 de Chelsea ressemblait plus à un 3-2-4-1 étant donné le déploiement avancé de Christian Pulisic et Raheem Sterling en tant qu’ailiers, une tactique qui a fonctionné lors de la victoire de mardi en Ligue des champions contre le FC Salzbourg, mais a beaucoup échoué. ici.

Graham Potter est retourné dans son ancien club samedi et ce n’était pas une expérience agréable. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Brighton était plus précis et plus incisif dès le premier coup de sifflet, leur permettant de battre la presse nonchalante de Chelsea, manœuvrant maintes et maintes fois Solly March et Pervis Estupinan dans des situations en tête-à-tête contre la paire plus large des trois défenseurs centraux de Chelsea. Ce système offre un risque-récompense élevé et Chelsea n’était pas sans menace en première mi-temps. Mais ils étaient si effroyablement faciles à affronter que Brighton semblait marquer presque à chaque fois qu’ils avançaient, marquant trois buts dans les 45 premières minutes d’un match de Premier League – un exploit qu’ils n’avaient jamais réalisé sous Potter.

– Rapport : Brighton 4-1 Chelsea | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Chelsea s’est beaucoup amélioré en deuxième période alors que Potter est passé à quelque chose d’approchant 4-1-4-1 avec Ruben Loftus-Cheek à l’arrière droit, mais le mal avait déjà été fait.

“La responsabilité de [the wing-backs] n’était pas pour se défendre contre leurs arrières latéraux, mais je comprends que chaque fois que vous faites quelque chose et que cela ne fonctionne pas, vous avez l’air un peu idiot.” dit Potter. “C’est comme ça. Je dois accepter cela et faire face et faire mieux.”

Aussi bon que soit Brighton, le sentiment que Chelsea se tire une balle dans le pied grandit dès le départ. Ils avaient déjà demandé à Thiago Silva de dégager la ligne deux fois au moment où ils ont pris du retard après seulement cinq minutes.

Silva a donné le ballon à bon marché et tout à coup Kaoru Mitoma se dirigeait vers la surface de Chelsea. Il a glissé une passe intelligente pour Leandro Trossard, qui a gardé son sang-froid pour contourner le gardien Kepa Arrizabalaga et tirer bas dans le filet avec Cucurella impuissant sur la ligne.

« Potter, Potter quel est le score ? ont chanté les fans joyeux à domicile en réponse.

Deux buts contre son camp ont suivi. Tout d’abord, Loftus-Cheek a tendu un genou et détourné par inadvertance le corner de March à la 14e minute dans son propre filet. Puis, dans un seul des nombreux exemples où Brighton a surchargé ses adversaires dans de larges zones, Estupinan est entré en bas à gauche et a traversé. Trevoh Chalobah, sur la glissade, n’a pu que retourner le ballon dans son propre filet.

Leandro Trossard a été dans une riche veine de forme de buteur. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

“Vous vous faites virer demain matin”, pleuvait des tribunes alors que les supporters continuaient de viser Potter, qui se tenait les bras croisés sur la ligne de touche, vraisemblablement incrédule face à la capitulation de son équipe. Les acclamations retentissaient de plus en plus fort à chaque rediffusion de l’erreur de Chalobah sur les grands écrans.

Pourtant, Chelsea avait ses propres chances avant même la pause. Le gardien de but de Brighton, Robert Sanchez, a bien sauvé de Conor Gallagher, avant que Pulisic ne dirige une volée large sur le rebond. Sanchez a ensuite brillamment repoussé une tête de Gallagher de la livraison de l’aile gauche de Raheem Sterling.

Mais le rapport risque-récompense n’était pas en leur faveur. Potter a abandonné la forme 3-4-2-1 lors des matchs de championnat précédents et a été contraint de faire de même ici. Loftus-Cheek a été une force motrice pour leur amélioration en seconde période, mais il était parfaitement clair à quel point Chelsea manquait à Reece James, mis à l’écart par une blessure au genou.

Trois minutes après le début d’une deuxième période qui a également commencé avec Edouard Mendy remplaçant Kepa dans le but en raison d’un problème de pied, Loftus-Cheek a poussé et a trouvé une passe en retour à Gallagher, qui a livré un beau centre que Kai Havertz a catégoriquement dirigé devant Sanchez.

Chelsea a commencé à dicter les procédures mais n’a travaillé que sporadiquement avec Sanchez. Pierre-Emerick Aubameyang, à la place de Sterling, a forcé l’Espagnol à faire un arrêt plongeant à sa gauche à 20 minutes de la fin. Havertz a flambé dans la surface après un autre bon travail sur la droite de Loftus-Cheek. Mais c’est Brighton qui a eu le dernier mot – littéralement – ​​alors que Mendy a sauvé du remplaçant Julio Enciso uniquement pour que Pascal Gross force le rebond.

Avant ce match, Chelsea n’avait concédé que quatre buts en 810 minutes sous Potter. Brighton a marqué quatre buts en un après-midi, qui s’est terminé avec Potter, occupant l’œil du cyclone, chaleureusement embrassé par plusieurs de ses anciens joueurs lorsque le feu de l’action était passé.

Ce fut un moment convivial rare sur un après-midi autrement lugubre. Potter doit rapidement consigner cela dans l’histoire, tout comme Brighton l’a fait avec lui.