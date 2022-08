Chelsea se tourne vers le défenseur du Bayer Leverkusen Tapsoba après le rejet des offres de Fofana

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea se tourne vers Tapsoba après le rejet des offres de Fofana

Chelsea est à la recherche d’un nouveau défenseur central et s’est tourné vers le Bayer Leverkusen Edmond Tapsobadit Ciel Allemagne.

Tapsoba, 23 ans, a rejoint le Bayer Leverkusen en 2019 et le Burkina Faso a impressionné en Bundesliga, suscitant l’intérêt de certains des meilleurs clubs européens.

Le premier choix de Chelsea est le défenseur de Leicester City Wesley Fofana mais leur troisième offre de 70 millions de livres sterling a été refusée et des sources ont déclaré à ESPN qu’une offre supérieure à 80 millions de livres sterling était nécessaire.

Les Bleus ont déjà signé Kalidou Koulibaly de Naples pour 34 millions de livres sterling, pour remplacer Antonio Rüdiger et Andreas Christensen qui sont partis en transferts gratuits pour le Real Madrid et Barcelone respectivement. Chelsea jeune Trevoh Chalobah est également sur le point de partir en prêt afin d’obtenir un temps de jeu régulier, avec le RB Leipzig, les Spurs, la Roma et l’Inter Milan.

Tapsoba a encore quatre ans sur son contrat, mais reviendrait beaucoup moins cher que Fofana et Chelsea pourrait maintenant être obligé d’envisager d’autres options.

BLOG EN DIRECT

10h42 BST : Barcelone a accepté de prêter le défenseur Samuel Umtiti à Lecce pour le reste de la saison, a annoncé le club jeudi.

Le club de Serie A a obtenu l’arrivée du défenseur central expérimenté, qui n’inclut pas l’option de garder définitivement Umtiti à la fin de la saison.

Barcelone cherche désespérément à réduire sa masse salariale pour enregistrer le défenseur Jules Koundéqui a rejoint le club plus tôt ce mois-ci en provenance de Séville.

Cependant, il est peu probable que le déménagement d’Umtiti en Italie aide Barcelone à cet égard, les géants de la Liga étant censés payer l’intégralité de son salaire.

Lecce paierait des frais à Barcelone qui varieront en fonction du nombre de performances d’Umtiti cette saison.

10.28 BST : Milieu de terrain du Celta Vigo Denis Suárez a révélé qu’il n’était autorisé à s’entraîner avec l’équipe que lorsque les fans se présentaient à l’entraînement.

Le club de LaLiga tient à décharger Suarez dans cette fenêtre de transfert. Selon les dirigeants du club, le joueur a refusé toutes les offres qui lui ont été présentées cet été, ce que Suarez affirme n’avoir jamais reçu.

Suarez, qui est l’un des joueurs les mieux payés du Celta et est sous contrat jusqu’en juin 2024, s’est entraîné séparément du reste de l’équipe.

Il a posté des photos sur les réseaux sociaux dans lequel on le voit s’entraîner avec les autres joueurs, accompagné d’un message adressé aux fans disant : “J’aimerais que vous soyez tous les jours sur le terrain d’entraînement. Quand vous vous présentez, c’est le seul jour où je suis autorisé à m’entraîner avec l’équipe tout le temps… les coïncidences de la vie.”

Ojalá estuvieras todos los días en la Ciudad Deportiva 😀 Cuando venís a vernos es el único día que me dejan entrenar con el equipo todo el tiempo 🤦🏻‍♂️Casualidades de la vida… 🤷🏻‍♂️😬… Seguimos 💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/NqnrASxDTW – Denis Suarez (@DenisSuarez6) 24 août 2022

09h53 BST : Leicester City continue d’exiger des frais record du monde pour Wesley Fofana Alors que le défenseur s’entraîne loin de l’équipe première au milieu de l’intérêt continu de Chelsea, des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN.

Chelsea a fait trois offres pour Fofana, dont la troisième valait 70 millions de livres sterling et a été instantanément rejetée par Leicester mardi.

Leicester valorise le joueur de 21 ans au même niveau que Harry Maguire, qui a quitté le club en 2019 pour rejoindre Manchester United pour 80 millions de livres sterling – un chiffre qui reste le plus élevé jamais payé pour un défenseur.

Fofana a été exclu de la défaite 2-1 à domicile de Leicester contre Southampton le week-end dernier, l’entraîneur Brendan Rodgers admettant que le Français n’était pas dans le bon état d’esprit pour jouer.

Il s’entraîne maintenant avec les moins de 23 ans du club et Rodgers a déclaré qu’il cherchait une solution rapide à la situation après des semaines de spéculations.

« Bien sûr, si cela se produit, le plus tôt sera le mieux, car cela pourrait nous permettre de travailler [in the transfer market]”, a-t-il déclaré. Chelsea réfléchit maintenant à l’opportunité d’améliorer son offre globale ou de modifier les conditions afin qu’une plus grande partie des 70 millions de livres sterling proposés soit payée à l’avance plutôt qu’en modules complémentaires.

Fofana est la principale cible défensive de Thomas Tuchel et des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait faire une quatrième offre avant la date limite de transfert de jeudi prochain.

09.16 BST: Mariano Diaz a accepté qu’il quitte le Real Madrid cet été, Diario AS rapports, mais il y a une divergence d’opinion avec le club sur la façon d’y parvenir – le joueur voulant partir gratuitement et Madrid s’attendant à des frais de transfert.

Mariano, 29 ans, a à peine joué pour Madrid depuis son retour de Lyon en 2018, faisant onze départs en Liga en quatre ans.

L’attaquant a refusé les transferts à Benfica et Rayo Vallecano ces derniers étés, tandis que son salaire annuel d’environ 10 millions d’euros avant impôts a également été un obstacle majeur.

Selon AS, Mariano préférerait rester en Liga, mais les finances rendent cela difficile – bien qu’un accord similaire à celui qui a vu Luka Jovic rejoindre gratuitement la Fiorentina, avec Madrid ayant droit à un pourcentage d’une vente future, pourrait être envisagé. .

08h39 BST : Ailier d’Arsenal Nicolas Pépé est sur le point de rejoindre Nice avec un prêt d’une saison, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Le joueur de 27 ans devrait se rendre en France pour subir un examen médical après que les deux clubs ont conclu un accord, qui n’inclut pas l’obligation ou l’option de rendre le transfert permanent.

Le départ de Pepe est le reflet de son impact minimal depuis qu’il a effectué un transfert record de 72 millions de livres sterling depuis Lille en 2019.

L’ailier a marqué 27 buts en 112 apparitions, mais n’a commencé que cinq matchs la saison dernière alors que le manager Mikel Arteta a préféré Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe, entre autres, dans les larges positions d’Arsenal.

Pepe a encore deux ans sur son contrat actuel et sa situation sera réexaminée l’été prochain.

08h00 BST : L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, continue de laisser la porte ouverte à Bernardo Silva pour rejoindre Barcelone malgré les faibles chances d’un transfert au Camp Nou pour le milieu de terrain ce mois-ci.

Guardiola a malicieusement plaisanté en disant que Silva aimait Barcelone et a déclaré que même s’il voulait qu’il reste, il ne voulait pas de joueurs mécontents à City.

“Je ne suis personne à qui dire au Barca d’oublier [signing] Bernardo”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse après que City ait fait match nul 3-3 avec le Barça au Camp Nou lors d’un match amical mercredi. “Nous voulons qu’il reste avec nous, mais je ne veux personne qui ne soit pas content. La première chose serait que les clubs parviennent à un accord, mais il n’y a pas eu d’offre pour lui ces deux dernières années.

“Je ne veux pas qu’il parte, c’est un joueur exceptionnel et une personne formidable… et il ne reste que sept ou huit jours [in the window] et il faudrait se tourner vers le marché des transferts. Je veux qu’il reste. Cela dit, c’est vrai que Bernardo aime beaucoup Barcelone.”

Assis aux côtés de Guardiola, l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez a été invité à signer Silva.

“Qui n’aime pas Bernardo Silva?” il a répondu. “Et [Kevin] De Bruyne, [Erling] Haaland, quelle équipe… mais [Bernardo] est un joueur très important pour City, quelqu’un qui fait la différence. J’aime sa façon de jouer parce qu’il y a beaucoup de joueurs comme lui, mais [a move] dépend de la ville.”

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Manchester United se rapproche de la signature de l’un de ses principaux objectifs cet été, le club de Premier League se rapprochant de la star de l’Ajax Antoineselon L’athlétisme. Les agents de l’ailier de 22 ans sont à Londres et cherchent à assurer le transfert de leur client à Old Trafford, le dernier en date suggérant que les deux clubs discutent d’un accord de 94 millions d’euros. Des sources ont précédemment déclaré à ESPN que l’Ajax n’envisageait qu’un paquet financier d’une valeur plus proche de 100 millions d’euros suite à une offre initiale de 80 millions d’euros de United. Des sources ont également ajouté que United n’avait pas renoncé à signer le Brésilien, en partie parce qu’il avait fait savoir à l’Ajax qu’il souhaitait déménager à Old Trafford. Il est rapporté que Manchester United a depuis refroidi son intérêt pour son option alternative dans le PSV Eindhoven Cody Gakpo au milieu de leur optimisme de signer Antony.

– Les pourparlers entre Manchester United et Newcastle United sont en cours sur un accord pour le gardien de but Martin Dubravkarapports Sports du ciel. Les Red Devils souhaitent ajouter de la concurrence à David de Gea cette saison, et après l’acquisition de Nick Pope par les Magpies, ils pourraient être prêts à se séparer de l’international slovaque de 33 ans.

– Newcastle a identifié Conor Gallagher comme cible de prêt clé avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon Le télégraphe. Avec des sources disant à ESPN que Newcastle signera l’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak Pour 70 millions d’euros, l’équipe d’Eddie Howe se tournera désormais vers le milieu de terrain de Chelsea, âgé de 22 ans. Gallagher a impressionné lors de son prêt à Crystal Palace la saison dernière avec huit buts et trois passes décisives en 34 matches de Premier League.

– La course pour Ainsley Maitland-Niles se réchauffe avec Southampton maintenant désireux de signer l’homme d’Arsenal, selon Fabrice Romano. Les Saints sont intéressés à faire atterrir le défenseur de 24 ans sur un contrat de prêt qui inclut une option pour rendre le déménagement permanent, et les Gunners cherchent à le décharger cet été. Maitland-Niles a également été sur le radar de West Ham United qui pourrait être prêt à se disputer sa signature.

– Mauro Icardi est en pourparlers avec Galatasaray alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain cherche à gagner des minutes régulières, rapporte Marché du pied. L’international argentin rejoindrait la partie turque dans le cadre d’un accord de prêt comprenant une option permanente.

– L’Atletico Madrid n’a pas l’intention de passer à autre chose Renan Lodirévèle Fabrice Romano. L’arrière gauche était sur le radar de Manchester City cet été, et après que Nottingham Forest a posé une question à l’équipe de Diego Simeone, il semble qu’ils aient une fois de plus écarté l’intérêt de la Premier League. Lodi, 24 ans, a fait 29 apparitions en Liga la saison dernière.