Chelsea se tourne vers Gnabry après avoir échoué dans la poursuite de Raphinha

Des informations provenant des médias lundi suggèrent que les géants de la Premier League, Chelsea, ont identifié une cible de secours après avoir échoué dans la poursuite à long terme du club de la star de Leeds United, Raphinha.

Le nom de l’homme large Raphinha, bien sûr, a occupé le devant de la scène à Stamford Bridge au cours des deux dernières semaines.

Cela s’est produit alors que les Blues se positionnaient fermement aux côtés de leurs rivaux londoniens, Arsenal, et des poids lourds espagnols, Barcelone, dans la course à la signature de l’international brésilien.

Bien qu’ayant à un moment donné été considéré comme un favori pour conclure un accord avec Raphinha, Chelsea semble en fait prêt à manquer, le joueur de 25 ans étant plutôt prêt à mettre la plume sur papier au Camp Nou.

Raphinha pense que son déménagement à Barcelone est “imminent”. Proposition verbale finale : 72 millions d’euros garantis, avec tous les détails inclus. Leeds, devrait accepter une fois que ce sera l’offre officielle. 🚨🇧🇷 #FCB Raphinha a poussé avec Leeds ces dernières 48h : il veut le Barça, son plus grand rêve. pic.twitter.com/7V3m2M12zZ — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 11 juillet 2022

L’équipe de transfert de l’ouest de Londres, à son tour, a été forcée de porter son attention ailleurs.

Et, lundi, il semble qu’une telle cible offensive ait été identifiée de la part de Thomas Tuchel et co.

Le joueur en question ? Serge Gnabry.

Selon The Daily Telegraph, Daily Mail et plus encore, l’international allemand Gnabry est considéré comme une signature estivale viable et abordable à Stamford Bridge.

Le joueur de 26 ans, bien sûr ancien des rivaux directs de Chelsea, Arsenal, verra ses mandats actuels au Bayern Munich prendre fin dans 12 mois, après avoir rejeté la dernière proposition de contrat devant lui par les pouvoirs en place. Bavière.

En conséquence, la rumeur court depuis longtemps que Gnabry pourrait être déplacé cet été, moyennant des frais réduits.

Et Chelsea, semble-t-il, tient à profiter de cette situation, ayant avancé avec des “enquêtes provisoires” sur la situation de l’ailier doué.

Le Bayern, pour sa part, serait disposé à se séparer de Gnabry pour une somme de l’ordre de 35 à 45 millions de livres sterling.

Alors que Raphinha est prêt pour Barcelone, Chelsea regarde Serge Gnabry du Bayern. Des pourparlers sont également en cours avec l’AC Milan au sujet du départ de Hakim Ziyech. Milan veut un prêt, Chelsea un permanent. Histoire : https://t.co/OzMggeYpTm —Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) 11 juillet 2022

