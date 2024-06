Chelsea se prépare à une « percée » de transfert rapide alors que la position de 97,5 millions de livres sterling est confirmée

Chelsea a effectué son premier transfert de l’été, mais Stamford Bridge est toujours un endroit très fréquenté en matière d’affaires. L’arrivée de Tosin Adarabioyo en signature gratuite a permis aux Blues de se consolider dans une position affaiblie après le départ de Thiago Silva, avec une expérience en Premier League et quelqu’un qui a déjà des liens avec le club.

Pour le nouveau manager Enzo Maresca, il aura certainement les yeux rivés sur les objectifs prioritaires avant la campagne 2024/25 et gardera un œil attentif sur les Championnats d’Europe 2024 qui débuteront la semaine prochaine pour voir s’ils donnent des indications sur qui pourrait être à gagner.









Cependant, la fenêtre de transfert n’est pas qu’un trafic à sens unique – et si un club en a été la définition au cours des dernières saisons, c’est bien Chelsea. Des rapports suggèrent que le club n’est pas obligé de vendre des joueurs avant la date limite des règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League pour la période 2023/24, mais des départs avant le début de la nouvelle saison sont néanmoins attendus.

Ici, football.londres vous présente les dernières nouvelles de Stamford Bridge avant l’ouverture de la fenêtre d’été…

La position de Lukaku confirmée

Ce fut un retour intéressant en 2021 pour l’international belge sous Thomas Tuchel pour ce qui était alors un montant record de 97,5 millions de livres sterling de la part de l’Inter Milan en Serie A avant d’alimenter rapidement la controverse fin décembre de la même année, qui l’a vu prétendre ne pas être « heureux » sous Tuchel lors d’un entretien avec Sky Italia.

Lukaku a affirmé que l’entraîneur-chef « a choisi de jouer avec un autre système », comparant la tactique des équipes avec celle de l’Inter, puis a exprimé son souhait de revenir à l’Inter « dans un avenir proche ». Cela l’a conduit à être abandonné par Tuchel pour le prochain affrontement contre Liverpool et il est finalement revenu à l’Inter avec un prêt d’une saison l’été suivant.

LIRE LA SUITE : Composition de rêve de Chelsea pour la saison 2024/25 si Michael Olise signe et que l’accord avec Benjamin Sesko est conclu

LIRE LA SUITE : Todd Boehly a dit de ne pas prendre de décision de transfert « folle », Chelsea l’ayant décrit comme une « pagaille »

La saison suivante, il a obtenu un prêt à la Roma dans lequel la totalité de son salaire pour la saison a été payée par le club de Serie A. Sous Jose Mourinho, le joueur de 31 ans a marqué 21 buts en 47 apparitions toutes compétitions confondues, mais est maintenant prêt à revenir à Stamford Bridge une fois de plus sans aucun espoir de match.

La clause de libération de la star est estimée à 38 millions de livres sterling, et bien que les clubs aient commencé à proposer des offres moins chères, cela ne semble pas fantastique du point de vue commercial avant l’ouverture officielle de la fenêtre la semaine prochaine. Cependant, il a été déclaré que le club ne chercherait pour lui qu’une vente permanente cet été, sans espoir d’une troisième saison consécutive en prêt.

football.londres dit: C’est certainement la bonne façon de procéder. Cela n’a évidemment pas fonctionné, et cela a été une affaire horrible, tant sur le terrain qu’en dehors, compte tenu de la somme d’argent énorme impliquée.

La saga Romelu Lukaku vs Chelsea a été bien trop moche pour que le club puisse continuer. Même si cela dépend entièrement du joueur et n’a rien à voir avec le club, la meilleure chose à faire pour les Bleus maintenant est de réduire leurs pertes et de trouver un nouveau domicile à Lukaku. Il est clair qu’il veut partir, deux saisons consécutives de prêt l’ont prouvé, et il existe des options pour lui sur le marché.

Que ce soit dans un autre club italien, une quatrième réunion avec José Mourinho à Fenerbahçe ou en Pro League saoudienne, il est temps pour le nouveau manager Maresca d’en faire l’une de ses priorités dès son arrivée à Stamford Bridge pour éliminer ce problème une fois et pour tous.

Pourparlers de sortie de Broja en cours

Everton ferait pression pour recruter l’attaquant de Chelsea Armando Broja. L’international albanais n’a pas réussi à intégrer l’équipe régulière de Mauricio Pochettino après que des blessures à long terme lui ont rendu difficile de dépasser Nicolas Jackson et son prêt à Fulham lors du mercato de janvier ne lui a pas rendu service.

Maintenant, avec l’arrivée de Maresca, il semble que le joueur de 22 ans soit prêt à quitter Stamford Bridge cet été, les Toffees espérant une percée rapide avec un forfait de 30 millions de livres sterling. Ce n’est pas la première fois que Broja fait l’objet de rumeurs de départ, ayant été lié à un certain nombre de clubs à travers le continent, dont l’AC Milan, Monaco, les Wolves, Crystal Palace et Bologne.

L’équipe de Sean Dyche est actuellement dans la tourmente en matière de propriété après que l’accord de rachat du propriétaire Farhad Moshiri avec les acheteurs potentiels 777 Partners s’est soudainement effondré après qu’un procès à New York a été intenté contre eux, les accusant d’un « modèle de fraude » complexe.





Il existe désormais un intérêt de la part de diverses parties, notamment les hommes d’affaires et supporters d’Everton AJ Bell et George Downing et le milliardaire américain Dan Friedkin, président et propriétaire du club de Serie A Roma.

football.londres dit: Ce sera très décevant de voir Broja poursuivre ce qui a été un début si prometteur pour sa courte carrière à Chelsea sous le mandat initial de Frank Lampard en tant que patron.





Sa blessure à long terme signifiait que Broja avait beaucoup de terrain à rattraper lorsque Mauricio Pochettino est arrivé au club, mais l’Argentin a constamment rappelé à la presse son implication prochaine dès son retour en pleine forme. Malheureusement, cela n’est jamais arrivé et maintenant le diplômé de l’académie est sur le point d’être renvoyé sans obtenir une véritable rodage en tant que point central des Blues.

La période de prêt à Fulham n’a pas vraiment aidé les choses non plus, jouant seulement 70 minutes de football de Premier League réparties sur huit apparitions de remplacement pour les Cottagers avant de faire à nouveau le court voyage de retour à travers l’ouest de Londres jusqu’à Chelsea. Si Chelsea peut obtenir les 30 millions de livres sterling qu’Everton serait heureux de payer, je le prendrais sans hésiter.

Il devrait être clair pour tout le monde, en particulier pour Enzo Maresca, que Broja n’est pas l’avenir à Chelsea et qu’obtenir 30 millions de livres sterling pour un autre actif qui sera bien plus utile à court et à long terme contribuera grandement à l’assouplissement. l’Italien à Stamford Bridge.