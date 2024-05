Chelsea se prépare à une aubaine de transfert inattendue alors qu’un accord de 130 millions de livres sterling offre un coup de pouce à Todd Boehly

Chelsea devrait empocher 5 millions de livres sterling dans le cadre de son accord visant à vendre Eden Hazard au Real Madrid en 2019.

Les Blues ont profité de l'ailier belge il y a cinq ans dans le cadre d'un forfait d'une valeur de 130 millions de livres sterling, composé de frais initiaux estimés à 88 millions de livres sterling et de modules complémentaires d'une valeur de plus de 40 millions de livres sterling.









Le dernier de ces bonus a été déclenché après que le Real ait atteint la finale de la Ligue des champions de cette année, garantissant que Chelsea continue de profiter de cette vente des années après avoir négocié le départ de Hazard.

Le contrat de Hazard avec Los Blancos a été résilié l’été dernier, bien que les conditions de son transfert restent valables et garantissent donc à l’équipe de Mauricio Pochettino la possibilité de recevoir un dernier paiement d’une valeur de 5 millions de livres sterling.

C’est selon Le télégraphequi déclare que les ajouts attachés à cet accord de transfert étaient constitués de bonus réalisables, comme la participation de Madrid aux grandes finales européennes.

Hazard n’a fait qu’un total de 76 apparitions en quatre saisons pour les géants espagnols après avoir souffert de problèmes de blessures et avoir chuté dans la hiérarchie en raison de performances inférieures à la moyenne.

Le joueur de 33 ans a été fortement critiqué pour avoir présenté son premier surpoids d’avant-saison, une affirmation qu’il a confirmée plus tôt cette année. S’exprimant sur le Podcast Obi-Onea-t-il commenté : « C’était vrai. Mais moi, chaque été je prenais quatre ou cinq kilos parce que je pensais que tu donnes tellement pendant 10 mois, tu mets ton corps au plus haut niveau et les gens te donnent des coups, donc ton temps off est votre temps libre.

« Ne me demandez rien. J'aime être avec ma famille, aller à la plage, alors ne me demandez pas de courir pendant ces trois ou quatre semaines. Je peux jouer au football sur la plage avec mes enfants, pas de problème. » , mais ne me demandez pas de courir.





« Mais si vous regardez l’ensemble de ma carrière, le premier mois [of the season] C’est à ce moment-là que je pensais que ce n’était que le début, puis à partir de septembre et octobre, j’ai pris l’avion, car j’avais besoin de temps pour mettre mon corps et mon esprit au mieux.

» Alors oui, c’est vrai, je reviens des vacances avec cinq kilos, je le savais. J’aime tout avec ma famille et mes amis. Si on me demande de manger quelque chose, je vais manger. Même si je n’aime pas ça. Je vais manger ! En tant que Belge, nous aimons les bières parce que mon pays a les meilleures bières du monde, donc je ne vous dis pas que j’en buvais tous les jours parce que ce n’est pas vrai, mais parfois après un bon match. , un ou deux, c’est bien. »