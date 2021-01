Chelsea est prêt à donner à Frank Lampard le temps de remédier à la mauvaise forme du club malgré les spéculations croissantes sur son avenir, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Blues ont été largement battus 3-1 à Manchester City dimanche pour décrocher leur quatrième défaite en six matches de Premier League, une course qui les a fait chuter à la huitième place du tableau.

Lampard est de plus en plus sous pression après avoir supervisé une frénésie de dépenses estivales de plus de 220 millions de livres sterling avec six signatures, dont plusieurs ont sous-performé au cours de leurs premiers mois dans l’ouest de Londres.

Cependant, les réalisations de Lampard la saison dernière sont reconnues, guidant le club de manière plus significative vers la Ligue des champions malgré le début de la campagne avec une interdiction de transfert de la FIFA empêchant le club de faire de nouvelles signatures.

Le statut légendaire du joueur de 42 ans – il est le meilleur buteur de tous les temps de Chelsea avec 211 buts en 648 apparitions au cours d’une carrière de 13 ans qui a comporté 11 honneurs majeurs – est également un facteur et des sources ont déclaré à ESPN non un seul candidat a été identifié pour le remplacer.

Les Bleus sont réticents à se séparer de Lampard, mais les résultats récents sont alarmants avec un top-quatre, une attente minimale après un investissement financier aussi énorme, en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus.

Lampard n’a pas reçu d’ultimatum ou de délai pour améliorer la fortune du club, mais un match nul au troisième tour de la FA Cup contre Morecambe de la Ligue 2 – en supposant que les cas de COVID augmentent à travers le pays – et un match de Premier League contre Fulham menacé de relégation offre une chance présentable de revenir à des voies gagnantes.

Un choc majeur dans l’un ou l’autre de ces matches laisserait Lampard dans des problèmes majeurs, en particulier après que City ait surclassé Chelsea malgré le manque d’un groupe de joueurs de la première équipe en raison de tests COVID-19 positifs.

Des sources ont déclaré à ESPN que plusieurs joueurs de Chelsea ont exprimé leurs frustrations face à l’approche tactique de Lampard et certains pensent qu’il n’a pas encore établi sa meilleure équipe.

Timo Werner, une acquisition de 47 millions de livres sterling auprès de Red Bull Leipzig, a commencé la saison en beauté, mais a maintenant disputé 12 matches sans marquer. Alors que Kai Havertz, qui a signé pour un montant initial de 62 millions de livres sterling auprès de Bayer Leverkusen, a lutté sous le poids de ce prix.

On s’attend à ce que Lampard tire davantage parti de ses signatures à gros prix, en particulier avec des gestionnaires plus expérimentés actuellement sans travail.

Thomas Tuchel, limogé par le Paris Saint-Germain la veille de Noël, et Max Allegri, qui a quitté la Juventus à l’été 2019, sont deux candidats évidents tandis que Brendan Rodgers aurait également impressionné ses admirateurs à Leicester. Rodgers a également rejoint Chelsea en tant qu’entraîneur de l’académie en 2004 et a ensuite été directeur de l’équipe de réserve avant de quitter pour son premier poste de direction à Watford en 2008.