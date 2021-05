Chelsea se fraye un chemin devant Leicester, se rapprochant de l’obtention d’une place en Ligue des champions

Cela peut sembler inhabituel à tirer lorsque l’autre match était une finale de la FA Cup, mais cet affrontement en Premier League était le plus important des deux rencontres successives de Chelsea avec Leicester City pour Thomas Tuchel.

Les Bleus sont programmés pour gagner de l’argenterie et un trophée à Wembley le week-end dernier aurait certainement été une réalisation notable pour un manager qui n’a pris les commandes que fin janvier. Cela dit, c’est un club qui se définit finalement en concourant pour les plus gros prix et s’il y avait une consolation de la défaite de samedi, c’était la réponse de l’équipe dans une victoire durement disputée 2-1 contre Leicester devant 8000 fans à Stamford. Pont.

Ces supporters ont joué leur rôle ici. Les médias sociaux peuvent fausser les jugements sur la façon dont les fans perçoivent certains joueurs et, bien que Timo Werner ait sans aucun doute été pris pour cible alors qu’il amasse un spectacle assez stupéfiant de calamités devant le but, ceux qui ont la chance d’être à l’intérieur du stade ne lui ont donné qu’un soutien fervent toute la soirée.

Au cours de ce match, il a été pris hors-jeu pour une 41e fois pire en championnat. Il l’a terminé sans but – il en avait un pour hors-jeu et un autre pour le handball – prolongeant sa course à seulement quatre de ses 42 derniers matchs pour le club et le pays. Mais entre les deux, il a travaillé sans relâche pour presser, harceler et cajoler une équipe de Leicester qui portait peut-être encore les célébrations de leur premier succès en FA Cup d’il y a à peine trois jours.

James Maddison a fait allusion au plaisir d’une longue soirée lors de son entretien d’avant-match et les Foxes étaient collectivement lents dans la foulée contre une équipe de Chelsea motivée par un sentiment de vengeance, la quantité surprenante de bruit que ce stade peut faire quand un cinquième est plein, et la connaissance la victoire les mettrait à portée de main d’un top quatre.

Battre Manchester City à Porto sera assez difficile sans la pression supplémentaire de savoir si l’échec à le faire signifiera manquer la première compétition européenne la saison prochaine. Le travail n’est pas terminé, mais ce sera maintenant Leicester qui regardera le plus nerveusement par-dessus ses épaules après avoir été dominé sur tout le terrain.

Werner était au centre de tout ici même s’il n’a pas marqué. Il avait un but exclu pour hors-jeu – bien sûr – après avoir été sévèrement refusé un penalty après avoir été botté par Youri Tielemans. Il a ensuite eu un deuxième but exclu après avoir manipulé le ballon dans le filet de près alors que Chelsea entrait à la pause incapable de traduire sa grande supériorité sur le score.

La finition de Chelsea sera remise en question, mais il n’y a pas eu de remise en question du rythme et du combat que le club a montré devant ses supporters de retour. Getty

Deux minutes après le redémarrage, Antonio Rudiger a finalement pris la tête de l’équipe locale, 10e but de Chelsea depuis les virages cette saison, la meilleure note de la Premier League. Soulignant où une force d’une équipe rencontre une faiblesse aiguë d’une autre, seul Leeds (11) a concédé plus de buts en corner que Leicester (neuf).

Werner a ensuite été impliqué dans son quatrième incident VAR de la soirée car la faute de Wesley Fofana sur l’international allemand a été jugée comme étant dans la boîte à l’examen. Jorginho a intensifié et avec son élan de marque a calmement caressé le penalty.

Cela aurait dû être ça, mais Leicester a déclenché une finition nerveuse lorsque le remplaçant Kelechi Iheanacho a renvoyé à la maison avec 14 minutes à jouer après un cadeau de Chelsea à l’arrière. Les supporters ont gardé Chelsea là-dedans, donnant la sérénade à Werner tout au long et cette démonstration de soutien pourrait lui permettre de montrer la même confiance sur le terrain qu’il a en dehors.

« La première mi-temps a été un peu le miroir de toute la saison pour moi », a-t-il déclaré à la BBC. « Toujours proche, puis à la fin pas vraiment. Quand on est jeune et en finale de Ligue des champions, ce n’est pas un problème. »

Chelsea avait encore besoin de survivre à un échec choquant d’Ayoze Perez, qui a tiré au-dessus de 16 mètres après que Ricardo Pereira ait réalisé une excellente réduction du flanc droit.

Une brève altercation impliquant la plupart des joueurs – avec Daniel Amartey un remplaçant inutilisé mais fortement impliqué après avoir été vu jeter le fanion de Chelsea au sol lors des célébrations de samedi – a littéralement battu le physique qu’ils avaient emmené à Leicester toute la soirée. .

Il reste deux matchs dans la saison de Chelsea, mais ils ont leur destin entre leurs mains. Après des défaites successives contre Arsenal et Leicester la semaine dernière, la rhétorique de Tuchel a suggéré qu’il était désespéré de rétablir leur ancien rythme.

« Ce n’est pas le moment de faire des éloges supplémentaires », a-t-il déclaré. « Profite, tais-toi, profite de ta journée libre et prépare-toi pour dimanche. Je ne me sens pas à l’aise pour célébrer maintenant, je dis juste ce qui est nécessaire. »