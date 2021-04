LONDRES – Alors qu’un but rare de Timo Werner a assuré une victoire 1-0 à Chelsea à West Ham, mettant l’équipe de Thomas Tuchel fermement en contrôle de la course pour la quatrième place en qualification pour la Premier League et la Ligue des champions, il était facile de voir pourquoi 12 grands propriétaires de clubs étaient si désireux de lancer leur controversée Super League la semaine dernière.

Les enjeux élevés impliqués dans ce jeu sont précisément la raison pour laquelle la Premier League est si réussie et est considérée comme la ligue la plus excitante au monde. Mais pour les propriétaires qui veulent que leurs équipes aient le monopole de l’argent et du glamour qui accompagnent le fait de jouer dans les grandes compétitions européennes, la Premier League est trop imprévisible et parsemée de dangers potentiels à leur goût. Ils ne veulent pas de matchs comme celui-ci, de voyages difficiles à West Ham qui peuvent nuire aux espoirs de succès, au lieu d’affrontements annuels avec le Real Madrid, Barcelone et la Juventus.

Une Super League enlèverait tous les risques et dangers pour les propriétaires et les présidents des soi-disant clubs d’élite, mais sans la tension et l’anxiété qui accompagnent ce genre de match – un derby de Londres entre un poids lourd (Chelsea) et un outsider (West Ham) – quel serait l’attrait pour les supporters de clubs dont l’histoire est empreinte de gloire accomplie de manière dramatique, avec des vainqueurs tardifs ou des ripostes inoubliables?

Heureusement, nous avons encore des matchs comme West Ham contre Chelsea en Premier League, et cela peut durer longtemps. Le seul inconvénient à cette occasion était l’absence de fans, en raison des protocoles de sécurité COVID-19 insistant sur les stades fermés, mais les spectateurs reviendront tôt ou tard, de même que l’anticipation qui accompagne de telles rencontres.

Chelsea, qui s’est avéré être l’un des clubs rebelles les plus réticents du groupe de la Super League, a dû vaincre une équipe animée de West Ham et se battre jusqu’à la victoire au London Stadium dans un match crucial pour les champions. Ligue espère des deux équipes.

Quelques heures plus tôt, les autres conspirateurs de Liverpool avaient vu leurs propres espoirs dans le top quatre subir un coup dur lorsque Newcastle marquait un égaliseur profondément dans le temps d’arrêt à Anfield pour laisser l’équipe de Jurgen Klopp en sixième position avec seulement cinq matchs de championnat à jouer. Mais Chelsea a fait ce qu’ils avaient à faire: remporter une victoire, loin de chez eux contre un rival immédiat, et survivre à des moments nerveux contre une équipe des Hammers qui a été réduite à 10 hommes pendant les 11 dernières minutes à la suite d’un carton rouge dirigé par VAR pour le défenseur Fabian Balbuena après un défi sur Ben Chilwell.

« Nous n’avons plus parlé de la Super League à partir de mardi », a déclaré le manager de Chelsea, Tuchel. «Je sentais que tout le monde était très concentré et appréciait la concentration sur le match.

« Nous avons dit que nous pouvions arriver en toute confiance parce qu’avant, nous avions eu des matches à l’extérieur cruciaux du plus haut niveau en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup, et nous savions que nous pouvions livrer et gagner ces matches. C’était un six points, et nous méritions de gagner. «

La grande victoire de Chelsea à West Ham a été gagnée à la dure et s’ils réussissent à obtenir une action en Ligue des champions pour la saison prochaine, ils l’auront fait à la dure aussi. Alastair Grant / PA Images via Getty Images

Le fait que Werner ait marqué le but décisif était également un argument en faveur du maintien du statu quo et du rejet du plan de la Super League.

Depuis son arrivée du RB Leipzig avec un transfert de 47,6 millions de livres sterling l’été dernier, l’attaquant allemand a connu une saison misérable à Stamford Bridge, sa touche de but s’évaporant dans un maillot bleu. Son vainqueur dans ce match, une première finition soignée du centre de Chilwell, n’était que son sixième but en Premier League toute la saison et son premier en 15 matchs toutes compétitions confondues, mais c’était un objectif qui comptait.

Lorsque la poussière retombe sur la saison et si Chelsea termine dans le top quatre, le but de Werner dans ce match pourrait s’avérer être le plus crucial pour le top quatre du club. Il se peut que ce soit celui qui relance sa carrière de buteur prolifique et lui injecte de la confiance, simplement parce que cela comptait tellement.

Un but dans une Super League aurait-il autant d’importance? Peut-être, dans le cas où il remporterait la compétition, mais à partir de maintenant, le but de Werner à West Ham était le plus grand de sa carrière à Chelsea, car il pourrait s’avérer si important.

Cela dit, le joueur de 25 ans a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir dire qu’il a banni ses problèmes de but. Au début de la seconde mi-temps, il a raté une occasion facile de six verges pour porter le score à 2-0 lorsqu’il a tiré loin du but. La réaction de Tuchel sur la ligne de touche, un mélange de choc et d’exaspération, a tout dit.

« La deuxième chance que j’ai de marquer, mais je dois revenir lentement », a déclaré Werner. « Un but suffit. Deux buts, c’est peut-être trop pour le début, mais c’est formidable d’être de retour sur la feuille de match. Cette saison, ce n’est pas seulement la confiance, peut-être que c’est aussi la chance. L’année dernière, le ballon est toujours rentré, cette année, c’est différent. Je suis convaincu que des chances comme ma deuxième se présenteront également dans les semaines et les mois à venir. «

Bien qu’il puisse en rire après le match, la faute de Werner a gardé West Ham dans le match et signifiait que Chelsea avait le cœur dans la bouche lorsque Jesse Lingard a envoyé un tir plongeant juste à côté du poteau peu de temps après. Pourtant, Chelsea a pu surmonter la pression de West Ham à partir de là et remporter la victoire qui lui assure la quatrième place pour le moment, les faisant passer de trois points d’avance sur les Hammers et d’un point supplémentaire devant Liverpool.

Ils devaient le gagner en s’imposant sur le terrain et, comme les fans des clubs Big Six l’ont montré lors de manifestations passionnées cette semaine, c’est exactement ce qu’ils veulent: du succès, mais un succès qui a été mérité.