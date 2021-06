Chelsea s’attaque à la poursuite d’Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi semblait certain de devenir un joueur du PSG jusqu’à ce que Chelsea fasse un mouvement tardif pour l’arrière droit de l’Inter Milan. Nicola Campo/LightRocket via Getty Images

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Chelsea match offre du PSG pour Hakimi

Chelsea a égalé l’offre du Paris Saint-Germain pour l’ailier de l’Internazionale Achraf Hakimi, et les Italiens seraient favorables à la proposition des Bleus, selon Sky Sports Italie.

L’offre des deux clubs pour Hakimi porte sur un montant d’environ 56,1 millions de livres sterling, ce qui est inférieur à la valorisation de l’Inter, qui approche les 70 millions de livres sterling. Cependant, l’Inter s’intéresse au duo de Chelsea Emerson Palmieri et Andreas Christensen, qui pourraient tous deux être offerts en échange dans le cadre des négociations.

L’Inter serait particulièrement intéressé par le prêt de Palmieri, bien que Chelsea préférerait que le transfert soit permanent.

L’international marocain Hakimi a marqué sept buts et enregistré 10 passes décisives la saison dernière et est par la suite devenu une cible pour un certain nombre des meilleurs clubs européens.

Le joueur de 22 ans a rejoint l’Inter en provenance du Real Madrid l’été dernier pour un montant d’environ 40 millions de livres sterling et a joué un rôle influent dans la saison victorieuse du club en Serie A.

Hakimi peut jouer en tant qu’arrière droit ou ailier, ce dernier convenant au système du patron de Chelsea, Thomas Tuchel, consistant à jouer une ligne de fond à cinq.

08h00 BST : Le Celtic est sur le point de confirmer Ange Postecoglou en tant que nouveau manager, ont déclaré des sources à Tom Hamilton d’ESPN.

Postecoglou a accepté des conditions personnelles et le Celtic a réglé une compensation avec l’équipe de J1 League Yokohama F. Marinos. Des sources ont déclaré à ESPN que Postecoglou devrait prendre ses fonctions en juillet.

Le Celtic avait également besoin de l’approbation de l’UEFA pour le transfert, car Postecoglou ne détient pas de licence Pro de l’UEFA. Avec tous les termes convenus, il devrait remplacer Neil Lennon, qui a démissionné de son poste de patron du Celtic en février.

Postecoglou, 55 ans, dirige Yokohama depuis 2018 et les a menés au titre J1 en 2019. Il a également remporté la A-League avec Brisbane Roar, et dirigé l’Australie de 2013 à 2017, où il a remporté la Coupe d’Asie 2015. .

– Lynch : Ce que les fans du Celtic peuvent attendre de Postecoglou

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Tottenham Hotspur semble se rapprocher de sa première signature de l’été, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram. C’est le point de vue du journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi qui dit que l’équipe allemande est prête à contrecœur à laisser son précieux atout partir après son échec à la qualité pour l’Europe la saison prochaine. Thuram a marqué 25 buts en deux saisons en Allemagne.

– Gardien de but de Manchester United David de Géa ne reste pas seulement à Manchester la saison prochaine, il s’attend à être le n°1 des Reds, selon le Soleil. L’Espagnol de 30 ans a connu une saison mitigée en 2020-21 et s’est battu avec Dean Henderson pour une place de départ dans le onze de départ d’Ole Gunnar Solskjaer, et il était à un moment donné qu’il était sur le point de quitter Old Trafford. Cependant, De Gea pense que son avenir reste à Manchester.

– Arsenal s’est vu offrir un ancien milieu de terrain Aaron Ramsey par la Juventus, avec les géants italiens désireux de prendre Hector Bellerin dans l’autre sens, selon sport. Ils rapportent que Ramsey pourrait être en ligne pour un retour époustouflant dans le nord de Londres après avoir quitté le club en 2019. Il a fait 65 apparitions depuis, mais la Juve tient à rafraîchir son équipe et à amener Bellerin à Turin.

– L’Atletico Madrid a rejeté une offre de Manchester United pour l’arrière droit Kieran Trippier, selon Initié au football. United a fait une offre officielle de 10 millions de livres sterling pour le joueur de 30 ans, mais on lui a dit qu’il devra augmenter son offre s’il veut avoir une chance de décrocher l’international anglais cet été.

– La Roma de Jose Mourinho conclut un accord pour Granit Xhaka d’Arsenal pour environ 15,5 millions de livres sterling, selon Corriere dello Sport. L’ancien milieu de terrain de Gladbach est lié aux Italiens depuis plusieurs semaines et il semble que le Giallorossi sont sur le point d’avoir finalement débarqué le joueur de 28 ans. Xhaka était une figure de division parmi la base de fans des Gunners, mais Mourinho aura l’impression d’avoir un milieu de terrain à son apogée. Arsenal serait à la poursuite Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers dans le but de renforcer leur propre équipe.