Chelsea s’apprête à signer le milieu de terrain adolescent Carney Chukwuemeka d’Aston Villa pour jusqu’à 20 millions de livres sterling

Chelsea est sur le point de signer le milieu de terrain d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka, dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 20 millions de livres sterling, ont déclaré des sources à ESPN.

En bref déclarationles Blues ont confirmé : “Aston Villa et Chelsea peuvent confirmer que les clubs sont parvenus à un accord pour le transfert définitif de Carney Chukwuemeka.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Le jeune de 18 ans a été autorisé à se rendre à Londres pour discuter à la fois de conditions personnelles et subir un examen médical.”

Des sources ont déclaré à ESPN que l’examen médical devrait avoir lieu mercredi, Chukwuemeka devant devenir la troisième signature estivale des Blues après les arrivées de Raheem Sterling de Manchester City et de Kalidou Koulibaly de Naples.

Chukwuemeka n’avait plus qu’un an sur son contrat à Villa Park et a rejeté plusieurs offres de signature de prolongation, au milieu de l’intérêt de plusieurs rivaux à travers l’Europe, dont Barcelone et l’AC Milan.

Un déménagement à l’étranger semblait l’option la plus probable si Villa était poussée à vendre, mais la taille de l’offre de Chelsea s’est avérée trop difficile à résister: des sources ont déclaré à ESPN que l’accord comprend des frais initiaux d’environ 15 millions de livres sterling avec des add-ons le prenant à un potentiel de 20 millions de livres sterling en fonction de la progression du joueur.

Chukwuemeka a remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans avec l’Angleterre le mois dernier et est promis à un avenir radieux après avoir fait 12 apparitions en Premier League la saison dernière.